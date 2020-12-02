Врачи предупредили о требующем трансплантации последствии коронавируса

Специалисты из Чикаго обнаружили, что коронавирус может вызывать серьезные повреждения легких, которые могут потребовать трансплантации органов.

Ученые выявили необратимые повреждения в уникальных эпителиальных клетках KRT17 в ткани легких больных COVID-19. Такие же изменения были зафиксированы у пациентов с терминальной стадией фиброза легких, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Translational Medicine.

Один из авторов исследования, доктор Скотт Будингер отметил, что у этой группы пациентов, как и при фиброзе, легочная ткань становится «толстой и жесткой», в связи с этим больным трудно получать кислород.

«Мы предоставляем явные доказательства того, что COVID-19 может вызвать необратимое повреждение легких у некоторых пациентов, для которых трансплантация легких является единственной надеждой на выживание», – сказал руководитель исследования доктор Анкит Бхарат.

Ранее немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирус проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке.