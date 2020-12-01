Назван механизм проникновения коронавируса в мозг

Коронавирус проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.

Ученые из университетской клиники Шарите в Берлине вместе со специалистами в области невропатологии, патологии, судебной медицины, вирусологии и клинической медицины решили исследовать механизмы, с помощью которых коронавирус может достигать мозга и как на это реагирует иммунная система, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Neuroscience.

Они изучили образцы тканей 33 пациентов, умерших от коронавируса в клиниках Шарите и Университетского медицинского центра Геттингена. Исследователи проанализировали образцы, взятые из четырех различных областей мозга.

Ученые обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга, и впервые получили с помощью электронного микроскопа изображения коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки

«Эти данные подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг», – сказал руководитель исследования профессор Фрэнк Хеппнер.

Специалисты подчеркивают, что все пациенты, участвовавшие в исследовании, перенесли коронавирус в тяжелой форме, поэтому полученные результаты нельзя распространять без дополнительной проверки на всех больных.

Ранее группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружили, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию.