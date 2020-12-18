Разрушительную силу цифрового мира сравнили с ядерным оружием

Ситуация в информационно-коммуникационном мире напоминает ту, в которой человечество оказалось, когда появилось ядерное оружие, заявил председатель Совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

«Мы столкнулись, наверное, с главным вызовом современности – нашей неспособностью пользоваться информацией. Разговоры о фальшивых новостях, информационной путанице и когнитивном диссонансе, испытываемом значительной частью населения из-за неспособности отличить правду от лжи, при всей своей значимости – лишь верхушка айсберга», – заявил Быстрицкий во вступительном слове в ходе дискуссии «Как обустроить новый виртуальный мир?» клуба «Валдай».

«Мощь и разрушительная способность новых коммуникаций сопоставимы с силой ядерной энергии», – подчеркнул он, отметив, что, во избежание беды, новые коммуникации, как и ядерное оружие, необходимо контролировать. По словам Быстрицкого, пандемия COVID-19 сыграла роль катализатора для процессов, происходящих в сфере коммуникаций.

Со своей стороны президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов поднял вопрос о цифровых правах граждан, указав на опасность усилий так называемых экосистем по сбору пользовательских данных. «Цифровое цунами еще не пришло, но мы на пороге его прихода», – заявил он. По его словам, прежде чем строить институты, нужно обеспечить базовую безопасность новых коммуникаций, основанную на цифровой гигиене».

Профессор Городского университета Нью-Йорка Лев Манович также признал, что цифровой мир, возможно, настолько вышел из-под контроля, что нуждается в регулировании, и поддержал мысль модератора о необходимости для этого специальных структур.

Новые коммуникации приводят к замыканию человека в информационной повестке, заметил в свою очередь генеральный директор фонда Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов. По его словам, если раньше доступ к информации расширял человеческое мировоззрение, то современная цифровая среда, напротив фокусирует убеждения, запирает нас в «информационных пузырях», лишая свободы выбора. Запретами и ограничениями решить эту проблему вряд ли получится, считает эксперт.

Вице-президент Российской академии радио Александр Полесицкий подчеркнул, что контроль над сетью и попытки контролировать потоки информации несут собственные угрозы и не являются универсальными решениями. Они должны сопровождаться пониманием нового поколения и трансграничными усилиями по поиску общих интересов и ценностей, убежден он.