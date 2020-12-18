Пескова спросили об увольнении виновных в росте цен на продукты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уволить виновных в повышении цен на продукты легко, но необходимо делать так, чтобы все работало эффективно.

«Что касается увольнений и так далее, это, знаете, любимый вопрос журналистов: там что-то произошло, что-то не так – «а скажите, когда кого-то уволят?» Я просто хочу вам напомнить, что сам Путин неоднократно говорил, что в целом, наверное, кого-то уволить – это самое легкое. А организовать работу и сделать так, чтобы работа велась на оперативном и профессиональном уровне, с максимальной отдачей – это гораздо сложнее», – сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».



Отвечая на вопрос, почему Путин решил начать кампанию против роста цен, Песков пояснил, что президент постоянно получает данные Росстата и информацию из других источников, в том числе от правительства, передает РИА «Новости».

«Не забывайте, что Путин очень положительно охарактеризовал работу правительства в этой беспрецедентно сложной ситуации, в которой сейчас весь мир оказался», – сказал Песков.

Напомним, соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 российских производителей, а также федеральные ритейлеры и почти все региональные сети.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства назвали стоимость сахара и подсолнечного масла в рамках соглашений о стабилизации цен.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о проведении внеплановых проверок при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.