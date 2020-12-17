Путин сказал, кого нужно наказывать за экологические катастрофы

Экологические катастрофы следует разделить: одни родились в результате накопленного ущерба, и ответственность здесь несет государство, другие стали следствием недавних действий, и ответственность в этом случае лежит на плечах самих нарушителей, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Путин заявил, что существующие экологические проблемы следует разделить. Часть из них – результат накопленного ущерба, то, что связано с предприятиями, действовавшими еще во времена СССР. Ответственность в этом случае несет государство. Это, например, ситуация с Красным Бором в Ленинградской области, с городом Усолье-Сибирское.

Имеются также и проблемы текущего характера, здесь виновники должны быть установлены соответствующими органами, ими же должны быть приняты решения о наказаниях. Ответственность в этом случае лежит на плечах самих загрязнителей, она должна соответствовать уровню нанесенного ущерба.

Президент отдельно коснулся ситуации с «Норникелем», отметив, что «надо отвечать за то, что сделано». Он также указал, что этой компании следует внимательнее относиться к тому, что происходит в Норильске – например, обратить внимание на выбросы и на ситуацию с медициной.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.