Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину

Арестованная владелица дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 пожилых людей, признает свою вину, сообщили в региональном СК.

«Она осознает и признает свою вину», – сообщил источник РИА «Новости».

По версии СК, обвиняемая с начала 2018 года по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Сообщалось, что руководитель дома престарелых осознавала это. Кроме того, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, а также были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.

Ранее сообщалось, что пожилые постояльцы дома престарелых погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС рассказали, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения.