Легкий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания на море и в субтропиках

Единственный в мире легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания в Черном море, в ходе которых подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«В ходе госиспытаний легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для ВДВ продемонстрировал высокие водоходные качества в акватории Черного моря и доказал свою надежность на плаву. Испытания подтвердили, что боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По словам индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, в ходе госиспытаний «Спрут» также подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 градусов.

«На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. «Спрут-СДМ1», в первую очередь, предназначен для российских десантников. Можно ожидать, что показанные «Спрутом» возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков», – добавил он.

Напомним, в августе в Ростехе сообщали, что начались государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1», их планируется закончить к 2022 году.