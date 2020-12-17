Стоимость биткоина обновила исторический максимум

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина превысила 22 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 06.19 мск, средняя цена биткоина более чем по 20 биржам выросла на 13,49% и составила 22058 долларов, обновив исторический максимум. На крупнейшей для криптовалют бирже Binance рост составил 14,20%, а стоимость биткоина поднялась до 22069 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на CoinMarketCap.

Напомним, за сутки биткоин сначала преодолел ребуж в 20 тыс. долларов, а затем и в 21 тыс. долларов. Месяц назад биткоин находился на отметке в 17 тыс. долларов.