Поставщики и ретейл подписали соглашения о ценах на сахар и масло

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16 декабря, среда | Последнее обновление — 19:02 | vz.ru
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Россия прорвалась сквозь санкции в высшую лигу мировой авиации
На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году
Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну
Турция точит зубы на еще одного соседа
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
Мы лишились иллюзий раньше, чем девственности
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
Мы здесь власть
Борис Акимов, фермер, кандидат философских наук
Нация, пережившая советский XX век, находится в посттравматическом состоянии. Нас почти сто лет приучали к бездействию и безынициативности. Все решено где-то там. Решено глупо, нелепо, несправедливо. Но зато решено за нас. Подробности...
Обсуждение: 185 комментариев
Как горстка американских колонистов победила Британскую империю
Тимур Шерзад, журналист
16 декабря 1773 года состоялось знаменитое Бостонское чаепитие. Американцы начали войну за свою независимость. Колонисты уступали большой империи почти во всем, но при этом смогли победить. Как это вообще могло получиться? Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом
Обсуждение: 14 комментариев
Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух
В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодноПодробности...
Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями
На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателямиПодробности...
Умер Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбищеПодробности...
12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
19:06
собственная новость
Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд
Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.Подробности...
18:00
В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол
В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.Подробности...
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