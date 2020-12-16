Поставщики и ретейл подписали соглашения о ценах на сахар и масло

Минсельхоз, Минпромторг, поставщики и ретейл подписали соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

«По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минсельхоз России, Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров заключили соглашения о принятии мер по стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года», – приводит сообщение министерства ТАСС.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло будут предусматривать введение властями ряда регионов корректирующих коэффициентов, отражающих региональные различия в уровне цен на эти продукты из-за логистических издержек.

«Прежде всего имею в виду отдельные территории за Уралом – Сибири, Дальнего Востока, а также Крайнего Севера, плюс Калиниградская область. Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов Федерации», – сказал министр.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства назвали стоимость сахара и подсолнечного масла в рамках соглашений о стабилизации цен.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о проведении внеплановых проверок при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.

Напомним, в прошлую среду президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Позже президент на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты.