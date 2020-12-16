Эксперт назвал размеры электромагнитной пушки для запуска спутников и ее стоимость

Разрабатывать и строить ускорители для электромагнитных пушек для запуска спутника очень дорого, к тому же придется «одевать» космический аппарат в очень толстую защиту от тепловой нагрузки, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Специалисты головного института государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» ЦНИИмаш рассказали, что малые спутники теперь можно запускать из электромагнитных пушек снарядами-носителями. Они отметили, что такой способ гораздо дешевле и быстрее по времени, но при этом при запуске спутников электромагнитные пушки сильно перегружены.

«Идея, запускать электромагнитными пушками космические аппараты, появилась еще 70–80 лет назад, но никому это сделать не удавалось. Получаются очень большие требования к электромагнитному ускорителю. Поэтому, как ни крути, ракеты получаются гораздо проще, тем более что они уже существуют, а сам ускоритель – это умозрительная конструкция», – говорит Моисеев.

Он отмечает, что теоретически такую электромагнитную пушку для запуска можно построить, но никакой выгоду из нее извлечь будет невозможно, поскольку для ускорителя потребуются слишком капитальные вложения. Причем как на его разработку, так и на постройку.

«Один из вариантов предусматривает тянуть этот ускоритель по прямой линии на вершину Эвереста (8 848 метров) – вот такой у него примерный размер будет. Стоимость постройки выходит за пределы космических возможностей. Даже если учесть то, что она не одноразовая, все-равно вряд ли труды окупятся», – считает собеседник.

Эксперт рассказывает, что такая вещь была бы перспективной на Луне, поскольку там гравитация меньше и все будет прекрасно работать. «Там она хотя бы вписывается в инженерно-технические представления, а вот на Земле получается следующая картина: при выходе ускорителя, скорость должна быть больше 8 км/с, а это означает огромные тепловые и ударные нагрузки. То есть аппарат нужно будет защищать примерно также, как тот, который спускается из космоса на Землю. Это значит, что малый спутник придется одевать в толстенную оболочку, после чего он получится совсем не маленьким и не легким», – подытожил Моисеев.

Ранее сообщалось, что главной проблемой электромагнитного оружия по-прежнему остается потребность в больших объемах электроэнергии.