Калининградские кафе закроют с 31 декабря по 3 января

Калининградские власти полностью закроют кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, а также ограничат их работу в новогодние каникулы с 6.00 до 19.00, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Согласно проекту постановления предлагаются следующие меры. Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания, в том числе расположенных в гостиницах и иных местах размещения, с 00.00 31 декабря 2020 года до 00.00 3 января 2021 года. В период с 25 по 30 декабря и с 3 по 10 января работа общепита разрешена с 6.00 до 19.00», – говорится в сообщении на сайте правительства Калининградской области.

Там же отмечается, что остается возможно обслуживание на вынос или доставка на дом. С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 10 января продолжает действовать также ограничение на деятельность фуд-кортов.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры, которые планируется ввести в Калининградской области на новогодние каникулы, будут скорректированы в постановлении регионального правительства после согласований с бизнес-сообществом. Согласно проекту постановления с 28 декабря по 10 января работа торговых центров и комплексов будет разрешена с 6 до 19 часов, передает РИА «Новости».

Ограничения коснутся и туристической сферы. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение групповых экскурсий в музеях, на выставках, автобусные туристические и экскурсионные маршруты. Отмечается, что музеи для индивидуального посещения будут открыты. Разрешены пешеходные экскурсии в группах не более десяти человек.

С 28 декабря по 17 января запрещена торжественная регистрация браков. До 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. С 28 декабря разрешена деятельность кинотеатров при загрузке не более половины зала.

Аналогичные меры ввели в Петербурге, где с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Однако несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять эти требования. В ночь на 9 декабря следователи совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по заведениям общепита города, проверив соблюдение антикоронавирусных ограничений. СК завел дела по фактам ночной работы баров в Петербурге.