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    29 декабря 2024, 11:56 • Справки

    Как украсить новогодний стол в Год Змеи и что приготовить на праздник

    Как украсить новогодний стол в Год Змеи и что приготовить на праздник
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый год – это не только время вкусной еды, но и возможность создать особую атмосферу. В Год Змеи особое внимание стоит уделить оформлению праздничного стола. Изысканные блюда, зеленые оттенки, натуральные материалы – все это поможет создать атмосферу гармонии и умиротворения. Подскажем рецепты трех самых популярных в этом году новогодних блюд, а также приведем рекомендации по тому, как надо украшать праздничный стол, встречая 2025 год.

    Три главных рецепта на Новый год – 2025

    Новый год – это время чудес и волшебства, а также время вкусных застолий. Чтобы праздничный ужин стал незабываемым, предлагаем вам три проверенных рецепта, которые украсят ваш новогодний стол.

    Утка в апельсинах: классика с изюминкой

    Утка, запеченная с апельсинами, – это поистине королевское блюдо. В этот Новый год многие планируют сделать именно это блюдо центром праздничного стола. Сочетание сочного мяса птицы с ярким вкусом цитрусовых создает неповторимый аромат и вкус.

    Ингредиенты:

    Тушка утки – 1 шт.

    Апельсины – 2 шт.

    Соевый соус – 3-4 ст. л.

    Соль, специи по вкусу.

    Приготовление:

    1. Маринад: утку тщательно промываем, обсушиваем и натираем солью, специями и соевым соусом. Для более насыщенного вкуса можно добавить сок половины апельсина. Оставляем мариноваться на 1-2 часа.

    2. Запекание: апельсины нарезаем кружочками. Часть кладем внутрь утки, остальное – вокруг. Утку заворачиваем в рукав для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5–2 часа (время зависит от размера утки). За 10 минут до готовности можно разрезать рукав, чтобы утка подрумянилась.

    Экспериментируйте с начинками: внутрь утки можно положить яблоки, груши, сухофрукты или орехи.

    Новогодний торт «Елочка»

    Какой же Новый год без сладкого? Торт в форме елочки – это не только вкусно, но и очень красиво.

    Ингредиенты:

    – Для бисквита: яйца, сахар, соль, сметана, мука, разрыхлитель.

    – Для крема: сметана, творог, сахар.

    – Для украшения: шоколад, конфеты, сухофрукты.

    Приготовление:

    1. Бисквит: взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем сметану, муку с разрыхлителем и аккуратно перемешиваем. Выпекаем бисквиты в форме елочки.

    2. Крем: взбиваем сметану, творог и сахар до получения однородной массы.

    3. Сборка торта: собираем торт, промазывая коржи кремом. Украшаем шоколадной глазурью, конфетами и другими сладостями.

    Украшайте торт по своему вкусу: используйте различные кондитерские украшения, ягоды, фрукты и орехи.

    Имбирные пряники: ароматное новогоднее угощение

    Классика новогодней выпечки. Они не только вкусные, но и создают праздничную атмосферу в доме благодаря своему насыщенному аромату. Предлагаем вам два варианта: классический и постный.

    Классические имбирные пряники:

    – Ингредиенты: мука, сливочное масло, сахар, соль, яйцо, разрыхлитель, имбирь, корица, гвоздика.

    – Приготовление: замешиваем тесто из всех ингредиентов, раскатываем, вырезаем фигурки и выпекаем в духовке.

    Постные пряники на рассоле:

    – Ингредиенты: мука, сахар, разрыхлитель, растительное масло, огуречный рассол.

    – Приготовление: замешиваем тесто из всех ингредиентов, раскатываем, вырезаем фигурки и выпекаем в духовке.

    Совет: постные пряники получаются не менее вкусными, чем классические. Огуречный рассол придает им особый аромат и сочность.

    Готовить имбирные пряники можно за несколько дней до празднества.

    Как украсить новогодний стол на Год Змеи 2025

    В Год Змеи, символа мудрости, изящества и преображения, особое внимание стоит уделить оформлению новогоднего стола.

    Цветовая гамма

    Ключевыми цветами для новогоднего стола в Год Змеи являются:

    – Зеленый: символизирует природу, рост и обновление.

    – Золотой: олицетворяет богатство, роскошь и мудрость.

    – Коричневый: ассоциируется с землей, стабильностью и надежностью.

    Совет: используйте эти цвета в сочетании с нейтральными оттенками, такими как белый или бежевый.

    Сервировка стола

    – Скатерть: выберите скатерть натуральных оттенков – зеленого, бежевого, коричневого. Лен или хлопок создадут уютную атмосферу.

    – Посуда: предпочтение отдавайте посуде из натуральных материалов: керамики, стекла или дерева. Изысканные формы и благородные оттенки подчеркнут праздничность момента.

    – Салфетки: хлопковые салфетки в тон скатерти или контрастного цвета добавят изысканности. Украсьте их тонкими лентами или кольцами.

    – Декор: используйте свечи, живые цветы, небольшие веточки ели или сосны, шишки, фрукты.

    Блюда на новогоднем столе

    – Мясные блюда: утка, индейка, говядина – отличные варианты для главного блюда.

    – Рыба и морепродукты: символизируют богатство и процветание.

    – Овощи и фрукты: обязательно включите в меню зеленые овощи и фрукты (огурцы, салат, яблоки, киви).

    – Десерты: легкие десерты на основе фруктов и ягод будут особенно уместны.

    Что важно помнить:

    – Гармония: все элементы декора должны сочетаться между собой и создавать единую композицию.

    – Натуральность: используйте натуральные материалы и свежие продукты.

    – Элегантность: избегайте излишней вычурности.

    Идеи для декора

    – Композиция из свечей: разместите несколько свечей разных размеров и оттенков в центре стола.

    – Веточки ели: украсьте веточками ели тарелки или бокалы.

    – Фруктовая корзина: поставьте в центр стола вазу с фруктами.

    – Скатерть с вышивкой: скатерть с новогодней вышивкой или ручной работы добавит индивидуальности вашему столу.

    Пример меню на Новый год:

    – Закуски: ассорти из сыров, канапе с красной рыбой и авокадо, овощная нарезка.

    – Горячее: запеченная утка с яблоками и апельсинами.

    – Гарнир: рис с овощами или картофельное пюре.

    – Салат: легкий салат с курицей, орехами и фруктами.

    – Десерт: фруктовый торт или панна-котта.

    Советы:

    – Используйте свечи: они создадут уютную атмосферу и визуально расширят пространство.

    – Добавьте зелени: живые растения или искусственные цветы добавят свежести и яркости.

    – Не бойтесь экспериментировать: сочетайте разные текстуры и материалы, чтобы создать уникальный образ вашего новогоднего стола.

    Чего следует избегать при украшении новогоднего стола в Год Змеи

    При оформлении новогоднего стола в Год Змеи стоит учитывать не только то, что нужно добавить, но и чего следует избегать. Некоторые цвета и элементы декора могут не совсем соответствовать энергетике этого года.

    Цвета, которых лучше избегать:

    – Ярко-красный: слишком яркий и активный цвет, который может нарушить спокойную атмосферу, которую предпочитает Змея.

    – Оранжевый: подобен красному, слишком энергичен и может создать дисбаланс.

    – Черный: хотя черный цвет может добавить элегантности, в избытке он может создать мрачную атмосферу.

    Элементы декора, которые не рекомендуются:

    – Острые предметы: ножи, вилки, другие острые предметы лучше убрать со стола или спрятать под скатертью.

    – Большое количество ярких игрушек: слишком много ярких игрушек может создать ощущение беспорядка и отвлечь внимание от главного – праздничного ужина.

    – Изображения других животных: не стоит украшать стол фигурками других животных, особенно хищников. Это может вызвать ревность у символа года.

    Почему важно учитывать эти нюансы?

    Согласно восточным учениям, каждый год имеет свою энергетику, и правильно подобранный декор может привлечь удачу и благополучие. Избегая определенных цветов и элементов, мы создаем гармоничную атмосферу, которая понравится символу года.

    Заключение

    Все советы по оформлению новогоднего стола в Год Змеи – это лишь творческий подход к созданию праздничной атмосферы. Не стоит воспринимать их слишком серьезно. Главное – это позитивный настрой, хорошее настроение и быть в кругу родных и близких. Ведь самый лучший праздник – это тот, который наполнен теплом, любовью и радостью!

    Счастливого Нового года!

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