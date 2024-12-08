Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.0 комментариев
Что можно, а что нельзя дарить начальнику на Новый год
Выбор подарка руководителю – это деликатная задача, требующая не только знания этикета, но и понимания корпоративной культуры. От правильности выбранного презента зависит не только реакция начальника, но и формирование определенного имиджа дарителя в глазах коллег. Так какой же подарок как нельзя лучше подойдет на Новый год? А какие подарки дарить боссу строго запрещено?
Почему выбор подарка начальнику так важен?
– Грамотно подобранный подарок – это не просто знак внимания, а способ укрепить доверие и положительно повлиять на рабочую атмосферу.
– Подарок – это выражение уважения к руководителю и признание его заслуг.
– Правильно выбранный подарок поможет сформировать у начальника положительное впечатление о вас как о внимательном и тактичном сотруднике.
Правила выбора подарка начальнику: бизнес-этикет и практические рекомендации
Выбор подарка руководителю – задача, требующая особого подхода. Неправильно подобранный презент может не только испортить настроение, но и создать неловкую ситуацию. Давайте разберемся, как выбрать подарок, который будет воспринят положительно и укрепит деловые отношения.
Основные принципы выбора подарка начальнику
– Умеренная стоимость
Слишком дорогой подарок может быть расценен как взятка, а слишком дешевый – как неуважение. Оптимальная стоимость подарка зависит от корпоративной культуры и ваших отношений с начальником. Помните, что для государственных служащих в России действует ограничение на стоимость подарков – по закону она не должна превышать 3 тыс. рублей.
– Соответствие поводу
Подарки дарят по особым случаям: дни рождения, юбилеи, профессиональные праздники и т. д. Выбирайте подарок, который будет уместен для конкретного события.
– Учет корпоративной культуры
В каждой компании есть свои негласные правила и традиции, касающиеся подарков. Узнайте, есть ли в вашей организации какие-либо ограничения.
– Индивидуальность
Постарайтесь выбрать подарок, который отражает индивидуальность начальника и его интересы.
– Оригинальность
Старайтесь избегать банальных подарков. Оригинальный и запоминающийся презент произведет большее впечатление.
Что учесть при выборе подарка начальнику?
– Отношения с начальником. Характер ваших отношений с руководителем определит степень формальности подарка.
– Личные предпочтения начальника. Если вам известны его хобби или увлечения, вы можете выбрать подарок, связанный с ними.
– Корпоративные ценности. Подарок должен соответствовать ценностям компании.
– Бюджет. Определите сумму, которую вы готовы потратить на подарок.
Что точно не стоит дарить начальнику: антирейтинг подарков
– Предметы личной гигиены. Духи, кремы, мыло – все, что связано с уходом за телом, лучше не дарить. Это слишком интимно и может быть воспринято как вторжение в личное пространство.
– Одежда и аксессуары. Рубашки, украшения – такие подарки могут быть расценены как попытка подчеркнуть стиль начальника или даже как намек на необходимость сменить гардероб.
– Юмористические подарки. Шутливые презенты, карикатуры или шаржи могут быть восприняты неоднозначно. Юмор – вещь тонкая, и не каждый оценит вашу шутку.
– Предметы с двойным смыслом. Избегайте подарков, которые могут иметь скрытый смысл или ассоциироваться с негативными понятиями. Эксперты по этикету относят к этой категории подарок в виде галстука или бабочки. Считается, что дарить их может только близкий человек.
Табуированные темы и суеверия
– Политика и религия. Связанные с этим подарки могут вызвать разногласия и создать неловкую ситуацию.
– Подарки из списка санкционных товаров могут поставить начальника в неловкое положение. «Доброжелатели» могут сфотографировать вашего руководителя с запрещенкой – и тогда он окажется в щекотливой ситуации.
– Передаренные подарки. Никогда не дарите начальнику подарок, который вы получили от кого-то другого. Есть риск, что круг замкнется именно на вашем руководителе и окажется, что это он пару лет назад заботливо готовил подарок для коллектива.
– Книги. Казалось бы, универсальный подарок, но не в случае с начальником. Если вы не уверены в его литературных предпочтениях, лучше выбрать другой презент.
– Предметы с плохой приметой. Существуют поверья о том, что некоторые предметы приносят несчастье. К ним относятся часы, ножи, зеркала и другие. Даже если вы не верите в приметы, лучше не рисковать.
Что можно подарить начальнику: список идей
Предметы для кабинета
– Антикварные предметы. Старинные часы, глобус, подставки для книг придадут кабинету солидность и статус.
– Эксклюзивные канцелярские принадлежности. Перьевые ручки, кожаные ежедневники, стильные подставки для бумаг.
– Настольные часы. Выберите модель, которая подчеркнет индивидуальность и статус начальника.
– Миниатюрные фонтаны или аквариумы. Создадут атмосферу спокойствия и умиротворения.
Подарки, связанные с хобби
– Сертификаты. На мастер-класс, посещение спортивного мероприятия или экстремальный вид спорта.
– Специальные издания книг. Если начальник любит читать, подарите ему редкое или коллекционное издание.
– Инструменты или аксессуары для хобби. Например, если начальник увлекается рыбалкой, можно подарить ему новую удочку или набор приманок.
Корпоративные подарки
– Фотокнига. С фотографиями коллектива, памятными моментами компании, которые отражают историю развития организации.
– Сувениры с символикой компании. Ручки, кружки, флешки с логотипом компании.
Съедобные подарки
– Корзины с фруктами и деликатесами. Это универсальный и всегда актуальный подарок.
– Торты или пирожные с логотипом компании. Такой подарок будет не только вкусным, но и оригинальным.
Как правильно преподнести подарок?
– Обратите внимание на упаковку: подарок должен быть оформлен красиво и аккуратно.
– Подарок руководителю вручается строго публично, в присутствии коллег. Эксперты не рекомендуют делать это единолично, тет-а-тет закрывшись в кабинете.
– Скажите несколько теплых слов, выразив свою благодарность и уважение. Приложите к подарку сопроводительное письмо.
– Выберите момент, когда начальник будет свободен и сможет уделить вам внимание. Лучше делать это по согласованию.
Заключение
Выбор подарка начальнику – это не просто формальность, а возможность проявить уважение и укрепить деловые отношения. Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать ошибок и выбрать такой подарок, который будет оценен по достоинству.
Помните: главное – это искренность и внимание. Даже небольшой, но выбранный с душой подарок будет приятен начальнику.