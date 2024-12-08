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    8 декабря 2024, 17:20 • Справки

    Что можно, а что нельзя дарить начальнику на Новый год

    Что можно, а что нельзя дарить начальнику на Новый год
    @ Andrey Arkusha/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Выбор подарка руководителю – это деликатная задача, требующая не только знания этикета, но и понимания корпоративной культуры. От правильности выбранного презента зависит не только реакция начальника, но и формирование определенного имиджа дарителя в глазах коллег. Так какой же подарок как нельзя лучше подойдет на Новый год? А какие подарки дарить боссу строго запрещено?

    Почему выбор подарка начальнику так важен?

    – Грамотно подобранный подарок – это не просто знак внимания, а способ укрепить доверие и положительно повлиять на рабочую атмосферу.

    – Подарок – это выражение уважения к руководителю и признание его заслуг.

    – Правильно выбранный подарок поможет сформировать у начальника положительное впечатление о вас как о внимательном и тактичном сотруднике.

    Правила выбора подарка начальнику: бизнес-этикет и практические рекомендации

    Выбор подарка руководителю – задача, требующая особого подхода. Неправильно подобранный презент может не только испортить настроение, но и создать неловкую ситуацию. Давайте разберемся, как выбрать подарок, который будет воспринят положительно и укрепит деловые отношения.

    Основные принципы выбора подарка начальнику

    Умеренная стоимость

    Слишком дорогой подарок может быть расценен как взятка, а слишком дешевый – как неуважение. Оптимальная стоимость подарка зависит от корпоративной культуры и ваших отношений с начальником. Помните, что для государственных служащих в России действует ограничение на стоимость подарков – по закону она не должна превышать 3 тыс. рублей.

    Соответствие поводу

    Подарки дарят по особым случаям: дни рождения, юбилеи, профессиональные праздники и т. д. Выбирайте подарок, который будет уместен для конкретного события.

    Учет корпоративной культуры

    В каждой компании есть свои негласные правила и традиции, касающиеся подарков. Узнайте, есть ли в вашей организации какие-либо ограничения.

    Индивидуальность

    Постарайтесь выбрать подарок, который отражает индивидуальность начальника и его интересы.

    Оригинальность

    Старайтесь избегать банальных подарков. Оригинальный и запоминающийся презент произведет большее впечатление.

    Что учесть при выборе подарка начальнику?

    Отношения с начальником. Характер ваших отношений с руководителем определит степень формальности подарка.

    Личные предпочтения начальника. Если вам известны его хобби или увлечения, вы можете выбрать подарок, связанный с ними.

    Корпоративные ценности. Подарок должен соответствовать ценностям компании.

    Бюджет. Определите сумму, которую вы готовы потратить на подарок.

    Что точно не стоит дарить начальнику: антирейтинг подарков

    Предметы личной гигиены. Духи, кремы, мыло – все, что связано с уходом за телом, лучше не дарить. Это слишком интимно и может быть воспринято как вторжение в личное пространство.

    Одежда и аксессуары. Рубашки, украшения – такие подарки могут быть расценены как попытка подчеркнуть стиль начальника или даже как намек на необходимость сменить гардероб.

    Юмористические подарки. Шутливые презенты, карикатуры или шаржи могут быть восприняты неоднозначно. Юмор – вещь тонкая, и не каждый оценит вашу шутку.

    Предметы с двойным смыслом. Избегайте подарков, которые могут иметь скрытый смысл или ассоциироваться с негативными понятиями. Эксперты по этикету относят к этой категории подарок в виде галстука или бабочки. Считается, что дарить их может только близкий человек.

    Табуированные темы и суеверия

    Политика и религия. Связанные с этим подарки могут вызвать разногласия и создать неловкую ситуацию.

    Подарки из списка санкционных товаров могут поставить начальника в неловкое положение. «Доброжелатели» могут сфотографировать вашего руководителя с запрещенкой – и тогда он окажется в щекотливой ситуации.

    Передаренные подарки. Никогда не дарите начальнику подарок, который вы получили от кого-то другого. Есть риск, что круг замкнется именно на вашем руководителе и окажется, что это он пару лет назад заботливо готовил подарок для коллектива.

    Книги. Казалось бы, универсальный подарок, но не в случае с начальником. Если вы не уверены в его литературных предпочтениях, лучше выбрать другой презент.

    Предметы с плохой приметой. Существуют поверья о том, что некоторые предметы приносят несчастье. К ним относятся часы, ножи, зеркала и другие. Даже если вы не верите в приметы, лучше не рисковать.

    Что можно подарить начальнику: список идей

    Предметы для кабинета

    Антикварные предметы. Старинные часы, глобус, подставки для книг придадут кабинету солидность и статус.

    Эксклюзивные канцелярские принадлежности. Перьевые ручки, кожаные ежедневники, стильные подставки для бумаг.

    Настольные часы. Выберите модель, которая подчеркнет индивидуальность и статус начальника.

    Миниатюрные фонтаны или аквариумы. Создадут атмосферу спокойствия и умиротворения.

    Подарки, связанные с хобби

    Сертификаты. На мастер-класс, посещение спортивного мероприятия или экстремальный вид спорта.

    Специальные издания книг. Если начальник любит читать, подарите ему редкое или коллекционное издание.

    Инструменты или аксессуары для хобби. Например, если начальник увлекается рыбалкой, можно подарить ему новую удочку или набор приманок.

    Корпоративные подарки

    Фотокнига. С фотографиями коллектива, памятными моментами компании, которые отражают историю развития организации.

    Сувениры с символикой компании. Ручки, кружки, флешки с логотипом компании.

    Съедобные подарки

    Корзины с фруктами и деликатесами. Это универсальный и всегда актуальный подарок.

    Торты или пирожные с логотипом компании. Такой подарок будет не только вкусным, но и оригинальным.

    Как правильно преподнести подарок?

    – Обратите внимание на упаковку: подарок должен быть оформлен красиво и аккуратно.

    – Подарок руководителю вручается строго публично, в присутствии коллег. Эксперты не рекомендуют делать это единолично, тет-а-тет закрывшись в кабинете.

    – Скажите несколько теплых слов, выразив свою благодарность и уважение. Приложите к подарку сопроводительное письмо.

    – Выберите момент, когда начальник будет свободен и сможет уделить вам внимание. Лучше делать это по согласованию.

    Заключение

    Выбор подарка начальнику – это не просто формальность, а возможность проявить уважение и укрепить деловые отношения. Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать ошибок и выбрать такой подарок, который будет оценен по достоинству.

    Помните: главное – это искренность и внимание. Даже небольшой, но выбранный с душой подарок будет приятен начальнику.

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