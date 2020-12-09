Заведения общепита в Петербурге проверили на соблюдение мер по коронавирусу

Следователи совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейд по заведениям общепита города, проверив соблюдение антикоронавирусных ограничений, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

«В трех предприятиях общественного питания, расположенных на территории Центрального района, в период введенных постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 ограничительных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», – сообщается на сайте СК.

По данным ведомства, в ходе проверки из заведений были изъяты документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Ранее в Санкт-Петербурге около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники и намерены продолжать принимать посетителей. Интерактивная карта, где нанесены отказавшиеся закрываться бары и рестораны, опубликована на сайте «Карта сопротивления».

Напомним, власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны. В Северной столице сообщили, что сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса.