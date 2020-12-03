Власти Петербурга попросили туристов не приезжать на новогодние праздники

Власти Санкт-Петербурга сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период, заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Елин отметил, что в Петербурге любят гостей и туристов, но, «извините, не в этом году», передает ТАСС.

«Мы (...) снижаем туристическую привлекательность города, мы говорим гостям: «Давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей, не надо в этом году к нам приезжать», – сказал он.

При этом, по его словам, новых ограничительных мер городские власти вводить не будут до конца года.

Ранее в Санкт-Петербурга решили в период новогодних праздников закрыть все кафе и рестораны и запретить посещение музеев, театров и концертов. В городе выявлено 136 тыс. 980 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы.

Выздоровели после заражения больше 78 тыс. человек, умерли 5 тыс. 668. За последние сутки в городе зафиксировано 3 тыс. 692 инфицированных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.