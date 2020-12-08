Бары в Петербурге отказались закрываться на новогодние праздники

В Санкт-Петербурге около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники и намерены продолжать принимать посетителей.

Интерактивная карта, где нанесены отказавшиеся закрываться бары и рестораны, опубликована на сайте «Карта сопротивления». Некоторые заведения работают «с закрытой дверью» и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.

Между тем уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал власти города найти компромисс с рестораторами, передает РИА «Новости».

«Питер оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается», – сказал Титов.

По его словам, перед лицом «экономической смерти» им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться. Он отметил, что власти Санкт-Петербурга могут ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля, а могут пойти на компромисс и оставить людям рабочие места.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса.

Напомним, власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны.

В Северной столице сообщили, что сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.