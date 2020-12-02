В Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют кафе и рестораны

В период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», – цитирует документ ТАСС.



Также в городе вводится ряд других ограничений для борьбы с коронавирусом. «С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы. В зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств», – говорится в сообщении администрации Петербурга.

С 30 декабря по 10 января в Северной столице запрещен доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований. Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Кроме того, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность. Баста заявил, что все правила по коронавирусу, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены, а также были подписаны все уведомительные письма в городских структурах.