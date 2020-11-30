Губернатор Петербурга пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций

Все больше магазинов и предприятий сферы общественного питания в Санкт-Петербурге соблюдают коронавирусные ограничения, но этого нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций, заявил губернатор региона Александр Беглов.

«По итогам рейдов мы видим изменения к лучшему в работе магазинов и сфере питания, чего нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан», – сказал Беглов в эфире «Радио России – Санкт-Петербург», передает РИА «Новости».

Напомним, в Санкт-Петербурге состоялся несогласованный концерт группы «Чиж & Co» и рэпера Басты, он прошел с нарушением санитарных норм по коронавирусу. Пользователи соцсетей возмутились несоблюдением санитарных норм. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований.

19 ноября Беглов подписал постановление о новых ограничениях в Петербурге, которые вводятся из-за ситуации с распространением коронавируса.