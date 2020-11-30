Заслуженные врачи призвали проверить концерты Басты и «Чиж & Co» в Петербурге

Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований в Санкт-Петербурге в связи с концертами рэпера Басты (Василия Вакуленко) и группы «Чиж & Co».

«Чтобы остановить распространение инфекции, власти регионов вводят ограничения на проведение массовых мероприятий. Но, несмотря на официальный запрет массовых мероприятий, в Санкт-Петербурге проходят концерты, в которых одновременно принимают участие тысячи людей», – приводятся слова Егорова на странице организации в Facebook.

Он призвал госорганы, в частности комитеты культуры и здравоохранения Петербурга, не игнорировать меры, установленные Роспотребнадзором.

«От лица Ассоциации Заслуженных врачей России призываю провести дополнительную проверку относительно организаторов концертов, подвергнувших риску здоровье зрителей, и в случае выявления нарушений противоэпидемиологических требований, призвать виновных ответу!» – добавил он.

Ранее комитет по культуре сообщил, что в Санкт-Петербурге состоялся несогласованный концерт группы «Чиж & Co», он прошел с нарушением санитарных норм по коронавирусу.

Накануне комитет сообщил, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса.

Баста в Instagram опубликовал видео со своего концерта в Питербурге.