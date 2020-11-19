Новые ограничения из-за COVID-19 решили ввести в Петербурге

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых ограничениях, которые вводятся из-за ситуации с распространением коронавируса.

С 23 ноября спортивные мероприятия должны будут проводиться без зрителей. В торговых центрах «приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков». Для «иных ледовых катков» вводятся «дополнительные требования». В зоне катания открытых и крытых катков должно присутствовать не более одного человека на 10 кв. м площади. На крытых катках одновременно смогут кататься не более 30 человек, на открытых катках должны быть закрыты раздевалки. Ограничения не касаются профессиональных спортивных клубов и спортивной подготовки.

С 1 декабря наполняемость концертных залов ограничивается 25% от общего числа зрительских мест (сейчас – 50%). Однако если билеты на мероприятие к 18 ноября были уже распроданы в большем количестве, то для него делается исключение. Приостановлена работа кружков, секций, клубов и студий, занятия в которых проходят в помещениях госучреждений города. Это не касается образовательных программ, передает ТАСС.

Жителям города, которые старше 65 лет, можно покидать место жительства для обращения за медицинской помощью, выноса мусора, прогулок, занятий физкультурой, а также для посещения ближайших магазинов. Сотрудников, которые находятся в зоне риска, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы. Указание не распространяется на учителей, работников сферы транспорта, торговли и здравоохранения. С 9 по 29 ноября приостановлена деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов.

11 ноября в Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса на два месяца. Напомним, в городе зафиксировано 88088 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 51999 человек, умер 4691. В начале ноября Беглов предупреждал, что в Петербурге могут ввести жесткие ограничения по COVID-19, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности.