Губернатор Петербурга заявил о «критически большом» числе заболевших COVID-19

В Петербурге могут ввести жесткие ограничения по COVID-19, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения», – сказал в эфире «Радио России – Санкт-Петербург» Беглов, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что жителям города нужно ответственно относиться с безопасности своих близких и окружающих и научиться жить в новых условиях.

Беглов также сообщил, что в декабре в Петербурге планируют ввести в строй четыре медицинских стационара, созданных по принципу трансформеров, на 900 коек для заболевших коронавирусом.

По его словам, это даст возможность при необходимости развернуть до 12 тыс. коек. На сегодняшний день в Петербурге развернуто 7 тыс. 913 коек.

За минувшие сутки в России выявили 18 тыс. 257 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 тыс. 796, Санкт-Петербурге – 923, Московской области – 556.