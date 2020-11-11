В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса на два месяца

В Петербурге вводятся новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года... «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Новые меры будут действовать с 14 ноября по 15 января 2021 года.

За последние сутки в России выявили 19 тыс. 851 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4477, в Санкт-Петербурге – 1574.

В начале ноября Беглов предупреждал, что в Петербурге могут ввести жесткие ограничения по COVID-19, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности.