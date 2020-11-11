В России за сутки выявили 19,8 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 19 851 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19851 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4477, Санкт-Петербурге – 1574, Московской области – 701.

Всего в стране выявлено 1 млн 836 тыс. 960 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 369 тыс. 357, из них 18 616 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 432 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 31593 человек.

Накануне, 10 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20 977. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1126.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.