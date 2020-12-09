СК завел дела по фактам ночной работы баров в Петербурге

Из-за работы баров в ночное время в Санкт-Петербурге возбуждены два уголовных дела, сообщил Следственный комитет России.

Работающие в нарушение санитарно-эпидемиологических норм бары были выявлены в ночь с 8 на 9 декабря, уголовные дела возбудили по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору», говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Неустановленные лица из числа руководителей одной из коммерческих структур не позднее 5 декабря 2020 года в помещениях трех баров, расположенных на улице Рубинштейна, в нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также постановления правительства Санкт-Петербурга №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» оказывали услуги потребителям в сфере общественного питания», – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что действия руководства предприятий общепита создавали угрозу жизни и здоровью людей. В результате Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении.

Но после этого бары продолжили оказывать услуги, по мнению СК, они делали это с целью получения прибыли.

Напомним, в Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Однако несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме.

В ночь на среду следователи совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейд по заведениям общепита города, проверив соблюдение антикоронавирусных ограничений.