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    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    31 декабря 2024, 15:16 • Новости дня

    Муфтии пожелали россиянам единства, процветания и новых побед в Новом году

    Муфтии пожелали России единства, мира и новых побед в 2025 году

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали единства и мира, новых побед и процветания.

    Муфтий Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России), поздравил сограждан с наступающим Новым годом, передает РИА «Новости».

    Муфтий пожелал, чтобы 2025 год стал годом единства, сплоченности и мира, акцентируя внимание на духовных ценностях и осмысленных поступках.

    Гайнутдин напомнил о совпадении начала раджаба с наступлением года по григорианскому календарю, подчеркнув важность этого месяца в мусульманской традиции.

    Он отметил, что раджаб – один из четырех запретных месяцев в исламе, в который верующие должны с особым вниманием избегать греховных поступков и стремиться к духовному очищению. Особое внимание он уделил необходимости внутреннего совершенствования и приверженности высоким моральным принципам.

    Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в своем обращении назвал 2024 год годом испытания силы духа и любви к родине. Он подчеркнул важность поддержки друг друга, особенно тем, кто находится на передовой. Крганов отметил, что 2024 год продемонстрировал наличие истинных патриотов, готовых защитить свою страну.

    В своем поздравлении Крганов пожелал России новых побед, устойчивого развития и процветания, напомнив, что в 2025 году россияне будут отмечать 80-летие Великой Победы. Он выразил молитвенные пожелания благополучия каждой российской семье, отметив значимость любви к родине и семейным ценностям для укрепления духовной силы страны.

    Ранее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил скептикам приехать в гости и лично убедиться в его существовании, однако муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение из-за высокой занятости и подчеркнул важность сохранения связи с реальностью.

    28 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год
    Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Стоит ограничиться лишь одним бокалом шампанского, жирные и тяжелые блюда лучше запивать теплыми напитками, а перед употреблением крепкого алкоголя необходимо хоть что-то съесть из еды, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов, рассуждая о том, какие блюда и продукты не стоит сочетать во время встречи Нового года.

    «Традиция новогоднего стола давняя, и блюда на нем в большинстве случаев примерно одинаковые: жирные салаты с майонезом, запеченные или жареные куры, утки, индейки, маринованные или соленые овощи и грибы, картошка в разных видах, мясная и рыбная гастрономия, кондитерские изделия и алкоголь. Считается, что всего этого должно быть много, иначе какой праздник. Однако стоит попробовать посмотреть на все эти яства критически и понять, что может навредить здоровью и что лучше не сочетать», – говорит Парамонов.

    Про огурцы с молоком, наверное, знают все, и это актуально не только в новогоднюю ночь, продолжает собеседник. Хотя есть счастливцы, которым и такая смесь нипочем. Также многие думают, что нельзя сочетать белки с углеводами, запивать пищу напитками, есть экзотические фрукты, а можно только региональные, но все это предрассудки. Если посмотреть на короля стола – оливье, то можно увидеть, что в нем все уже намешано и прекрасно сочетается не всегда сочетаемое. Из этого можно сделать вывод, что не бывает очевидно несочетаемых продуктов. При этом, продолжает врач, бывает злоупотребление имеющимися и неправильная эксплуатация собственного организма.

    «Я не буду в новогоднюю ночь советовать лечь пораньше и голодным, вы не послушаете. Но что надо делать, чтобы дожить до утра сохранным и в относительном здравии? Жирными и тяжелыми блюдами надо управлять и выстраивать процедуру их употребления», – делится гастроэнтеролог.

    Если во время празднования Нового года человек собирается есть и пить много, то ему следует придерживаться ряда советов. Во-первых, не стоит пить алкоголь на пустой желудок. Поэтому даже до первого бокала шампанского лучше поесть, пусть и не плотно. Шампанское – обязательный атрибут, но лучше им встретить Новый год и этим ограничиться. Газированный напиток совместно с жирной пищей практически неизбежно вызовет рефлюкс – обратный заброс из желудка в пищевод. Поэтому, безусловно, после одного бокала под куранты лучше перейти на тихие напитки. Причем чем выше градус, тем лучше нужно поесть, чтобы сохранить ясность ума.

    «То, что в Новый год все блюда жирные, – это хорошо, поскольку они лучше нейтрализуют алкоголь, и плохо, потому что они долго перевариваются и дают нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу. Эти органы стоит пожалеть, в новом году они тоже пригодятся. Поэтому важны перерывы. Нельзя не отходить от стола. Нужно давать время переварить очередную порцию, ускоряя процесс теплыми безалкогольными напитками, например, чаем», – рекомендует специалист.

    С холодными напитками и холодными фруктами и овощами жирные блюда сочетаются плохо, предупреждает врач, поскольку это заставляет некоторые виды тугоплавких жиров, например, говяжий, бараний, становиться твердыми внутри живота. Такая нагрузка – риск для желчного пузыря, сфинктера Одди, отпускающего желчь, и поджелудочной железы.

    Также хорошо пройтись в перерывах между переменой блюд, выйти на улицу, посмотреть на праздничный двор и походить ногами. Ноги ходят – пища опускается, нагрузка на органы меньше.

    Он обращает внимание на то, что пока желудок полный, ни в коем случае лежать нельзя, будет рефлюкс. В такие моменты следует либо сидеть, либо, что лучше, выйти на прогулку до тех пор, пока не почувствуете приятную легкость в животе.

    «Я не надеюсь, что это возможно, но все же постарайтесь не перевыполнять план по жирам, может, часть блюд сможем сделать менее нагрузочными, например, использовать заправку для салатов из йогурта или на основе хумуса, делать стейки и шашлыки из белого мяса, которое вовсе не более сухое, чем красное, просто его нужно уметь правильно готовить, а торт с маслом и сливками заменить на пряник или пирог с ягодами», – рассуждает Парамонов.

    Кроме того, он советует ставить перед собой реальные цели: все съесть невозможно, а больницы в связи с праздниками работают 1 января немного иначе, нежели в остальной год.

    «И еще, если вы твердо намерены злоупотребить жирным, наверное, с первой ложкой лучше принять хорошую дозу микрогранулированных ферментов. А если хотите съесть много по объему – ингибитор протонной помпы. Если ингибитор и прокинетик можно принять и потом, когда уже в желудке тяжесть и изжога, ферменты нужно принимать заранее, так как они действуют в тонкой кишке и просто не пробьются к ней через переполненный желудок», – заключил гастроэнтеролог.

    Ранее заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская рассказала, что основу новогоднего стола россиян составляют салаты из советского прошлого, такие как оливье и сельдь под шубой.

    Историк кулинарии Павел Сюткин в беседе с газетой ВЗГЛЯД также отметил популярность этих салатов и объяснил моду на добавление в них кислого яблока. По его словам, это давняя традиция, которая была в том числе показана в фильме «Служебный роман».

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    29 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости

    Муфтий Аляутдинов отказался посетить Деда Мороза в Великом Устюге

    Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение от всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг из-за высокой занятости, подчеркнув важность сохранения связи с реальностью.

    Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, также исполняющий обязанности заместителя председателя Духовного управления мусульман России, отказался от приглашения всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг. Как передает ТАСС, муфтий поблагодарил за приглашение, но отметил, что поездка не состоится из-за напряженного рабочего графика.

    Аляутдинов подчеркнул, что для верующих Дед Мороз и Снегурочка остаются сказочными персонажами. Муфтий отметил, что каждому иногда хочется погрузиться в сказочный мир, но важно сохранять связь с реальностью.

    Он выразил беспокойство по поводу того, что современная культура, включая компьютерные игры и социальные сети, может отвлекать людей от осознания истинного смысла жизни.

    Аляутдинов настоятельно рекомендовал использовать предстоящие праздники для саморазвития, уделяя внимание близким и стремясь к духовному обогащению. Муфтий подчеркнул важность сохранения искренности души и доверия Всевышнему в любых начинаниях.

    Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что всем, кому не по нраву российские ценности и образ жизни, следует уехать из России в страны без Деда Мороза.

    Позднее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и убедиться в обратном лично.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    30 декабря 2024, 16:00 • Новости дня
    Красную площадь решено закрыть для посещения на Новый год

    Стало известно о закрытии Красной площади для посещения с 31 декабря по 1 января

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Красная площадь в центре Москвы будет недоступна для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января, однако ГУМ-каток останется открытым.

    Согласно информации, предоставленной ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, Красная площадь будет закрыта для посещения с 18.00 мск 31 декабря до 08.00 мск 1 января. Это ограничение связано с мероприятиями по обеспечению безопасности в новогоднюю ночь.

     В ведомстве отметили, что исключение составляет ГУМ-каток, который будет работать в соответствии со своим графиком.

    В прошлом году Красную площадь также закрывали в Новый год в целях безопасности.

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    31 декабря 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

    Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Для жителей других регионов телеканалы также будут транслировать поздравления президента в полночь в соответсвии с часовыми поясами.

    Президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

    В своей речи Путин пообещал идти только вперед. «Все будет хорошо, будем идти только вперед, – сказал он. – Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан».

    Президент отметил, что стремление к защите суверенитета и безопасности России стало делом чести для жителей страны. «Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – добавил глава государства.

    Путин подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами.

    «Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано – это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития, – указал глава государства. – Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем».

    Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», – сказал Путин. Кроме того, он отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

    Путин подчеркнул, что единство помогло стране преодолеть испытания и достичь исторически значимых целей в первой четверти XXI века. «Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности», – заявил российский лидер.

    «До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России! Когда мы вместе, все исполнится» – пожелал президент России.

    В этот раз речь Путина была краткой и заняла чуть более трех с половиной минут.

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    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал Путину и россиянам великой победы в 2025 году

    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году
    @ KCNA/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высказал пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, выразив надежду на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства между странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает пожелания всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Ранее отмечалось, что команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

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    30 декабря 2024, 07:59 • Новости дня
    Верховный шаман России рассказал о просьбах людей к духам на Новый год

    Люди просят у духов здоровья, благополучия и мира в новом году, рассказал верховный шаман России

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный шаман Кара-оол Допчун-оол рассказал о просьбах людей к духам на Новый год, среди которых главным являются здоровье, благополучие и мир между народами.

    Как сообщает РИА «Новости», верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поделился, что основные просьбы людей к духам в новом году касаются здоровья, благополучия и мира. По его словам, эти аспекты остаются приоритетными для большинства людей, обращающихся к шаманам.

    Он отметил, что 31 декабря будет проводить камлание, как это происходило и 22 декабря после зимнего солнцестояния. Этот период традиционно считается началом нового года у шаманов, когда они встречают солнце и проводят обряды.

    Кара-оол Допчун-оол занимает пост верховного шамана России с 2018 года, когда он был избран на первом всероссийском съезде шаманов в Кызыле. Ранее Допчун-оол также сообщил о возможном создании профсоюза шаманов в России, который может начать работать весной 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне отправляют письма Деду Морозу через сайт «Почта Мороза», где дети просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.

    В новогоднюю ночь, несмотря на Рождественский пост, православным верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя, как отметил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

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    31 декабря 2024, 05:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

    Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, что стало известно из сообщения Центрального телевидения Китая.

    Как сообщает РИА «Новости», председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Новым годом. Центральное телевидение Китая передало, что они обменялись поздравлениями 31 декабря.

    По словам главы КНР, Россия и Китай «всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон».

    Кроме того, по словам Си Цзиньпина, политическое доверие между Китаем и Россией «постоянно выходит на новый уровень».

    Руководитель Китая напомнил, что Восточный маршрут газопровода Китай-Россия полностью запущен в эксплуатацию. Кроме того, по его словам, все больше наглядных результатов дает практическое сотрудничество двух стран в различных областях.

    По оценкам Си Цзиньпина, важную роль в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем сыграл успешный старт Годов культуры.

    «Обе стороны поддерживают друг друга в работе в качестве председателей в механизме БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества стран Глобального Юга», – отметин китайский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент РФ Владимир Путин направил новогодние и рождественские поздравления нескольким зарубежным лидерам, среди которых из стран НАТО были только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу, надеясь на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства в 2025 году. Кроме того, Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

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    29 декабря 2024, 13:59 • Новости дня
    Священник назвал допустимые продукты для новогоднего поста

    Протоиерей Первозванский рассказал о правилах новогоднего постного стола

    Tекст: Мария Иванова

    В новогоднюю ночь, несмотря на Рождественский пост, верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя, отметил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

    В новогоднюю ночь на постном столе, согласно правилам Русской православной церкви, могут быть рыба, морепродукты и умеренное количество алкоголя, передает РИА «Новости» со ссылкой на протоиерея Максима Первозванского.

    Он отметил, что в отличие от дореволюционного времени, Новый год в России сейчас празднуется до Рождества, что создает определенные проблемы для верующих.

    Рождественский сорокадневный пост, начавшийся 28 ноября, завершается 6 января, и в его рамках мирянам рекомендуется воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Однако духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, так как она может варьироваться в зависимости от жизненных обстоятельств.

    Отец Максим пояснил, что многие верующие проводят новогоднюю ночь на ночном богослужении или встречают дома, устраивая новогоднее постное застолье. Он добавил, что хотя пост до 2 января не строгий, но важно помнить о воздержании и не устраивать разгул.

    Ранее гастроэнтеролог рассказал газете ВЗГЛЯД,, какие блюда не стоит сочетать в Новый год, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья. Даже мандарины могут вызывать аллергические реакции у детей и беременных, а также обострять заболевания ЖКТ, предупреждают врачи.

    Между тем социологи провели 35 глубинных интервью с жителями России и узнали, какие традиции остаются важными при подготовке новогоднего стола и встречи Нового года.

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    28 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Альпинисты в костюмах Дедов Морозов поздравили детей в больнице в Москве

    Альпинисты в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов Морозовской детской больницы

    Tекст: Вера Басилая

    Дети в Морозовской детской больнице получили новогодние поздравления от альпинистов в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, спустившихся с крыши с помощью альпинистского снаряжения.

    Пациенты Морозовской детской больницы стали свидетелями необычного новогоднего поздравления. Дестяки альпинистов, переодетых в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, использовали альпинистское снаряжение, чтобы заглянуть в палаты к детям, которые вынуждены остаться на праздники в больнице, и поздравить их с Новым годом, передает RT.

    До этого альпинисты уже поздравляли пациентов Морозовской больницы с праздником, когда десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы в Москве.

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    29 декабря 2024, 17:23 • Новости дня
    Россияне попросили Деда Мороза помочь с личной жизнью и кредитами в 2025 году

    Россияне просили у Деда Мороза любви и снижения кредитных ставок в 2025 году

    Tекст: Мария Иванова

    Письма Деду Морозу, отправленные россиянами через сайт «Почта Мороза», раскрывают желания взрослых и детей: малыши просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.

    Россияне активно пишут письма Деду Морозу с различными просьбами, сообщает РИА «Новости».

    Взрослые жители России просят волшебного персонажа не только о материальных подарках, но и о помощи в личной жизни и финансовых делах. Письма, отправленные через сайт «Почта Мороза», отражают разнообразие желаний: от улучшения личных отношений до снижения процентных ставок по кредитам.

    Одним из примеров является письмо от 38-летнего таксиста Темы, который попросил «беспроцентную рассрочку на новый автомобиль», отметив, что дешевый кредит был бы для него большим подарком. Юля, 27 лет, выразила желание, чтобы ее молодой человек сделал ей предложение в новом году.

    Особенно трогательны просьбы, связанные с эмоциональной поддержкой. Александра, описавшая себя как «взрослую девочку», пожелала найти защитника, который будет любить ее в 2025 году. Лера обратилась к Деду Морозу с просьбой дать ей сил, чтобы справиться с трудностями в будущем году.

    Кроме того, россияне также просят более конкретные вещи, как, например, 2200 рублей и конфеты, что отметил 11-летний Мохамед. Желания многих касаются улучшения личных качеств и условий: некоторые просят хорошее тело, избавление от вредных привычек и улучшение финансового состояния.

    Особое внимание уделяется и погодным условиям, так как многие надеются на снежный Новый год, что создаст праздничную атмосферу в их городах.

    Согласно опросу ВЦИОМ, 37% россиян в письме Деду Морозу попросили бы победу России в специальной военной операции.

    Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и лично убедиться в его реальности.

    А научный сотрудник РУДН Артур Давтян рассчитал, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку от пяти до девяти лет в России лишь 0,0095 секунды.

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    29 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Студенты-спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши Дома ребенка в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    В ЛНР в рамках акции «Новогодний десант» студенты-спасатели поздравили детей, спустившись с крыши дома ребенка в образах Деда Мороза и Снегурочки, подарили им сладости и праздничное настроение.

    В рамках всероссийской акции «Новогодний десант», организованной Луганским региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), студенты-спасатели поздравили детей. Они спустились с крыши Луганского республиканского дома ребенка, чтобы поздравить воспитанников с наступающим Новым годом.

    В образах Деда Мороза добровольцы использовали альпинистское снаряжение для эффектного появления.

    «Сегодня высадился очередной десант Дедов Морозов, а до этого мы проводили аналогичные мероприятия в детских больницах, поликлиниках и образовательных учреждениях города», – заявил зампредседателя совета Луганского регионального отделения ВСКС Данил Миленин.

    Акция проводится уже третий год подряд, и ее главная цель – подарить детям радость и показать мастерство в обращении с альпинистским снаряжением. Пока Снегурочка развлекала детей песнями и танцами, Дед Мороз спустился с крыши и вручил им сладкие подарки.

    «От лица регионального отделения ВСКС хочу пожелать мира, здоровья, благополучия и чтобы все загаданные вами мечты сбывались!» – обратился к детям Данил Миленин.

    Ранее дети в Морозовской детской больнице получили новогодние поздравления от альпинистов в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, которые спустились с крыши с помощью альпинистского снаряжения.

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    31 декабря 2024, 03:37 • Новости дня
    В Госдуме предупредили о штрафах за продажу пиротехники детям

    Продавцов пиротехники решили штрафовать на 40 тыс рублей за продажу детям пиротехники

    Tекст: Денис Тельманов

    За продажу пиротехники лицам младше 16 лет продавцам грозят штрафы до 40 тыс. рублей и конфискация товара.

    Как сообщает РИА «Новости», в Госдуме напомнили о строгих правилах продажи пиротехники несовершеннолетним. В частности, за продажу пиротехнических изделий лицам младше 16 лет продавцам грозит штраф от 30 до 40 тыс. рублей с возможной конфискацией товара. Исключением является пиротехника первого класса, такая как хлопушки и бенгальские свечи, которые можно продавать детям от 10 лет. Возраст, с которого разрешена покупка, указывается на упаковке производителем.

    Депутат Госдумы Владимир Кошелев отметил, что важно спрашивать паспорт у покупателей, если возникают сомнения относительно их возраста. Он также подчеркнул роль родителей в объяснении детям, что пиротехника – это не игрушка, и требуются осторожность и соблюдение правил безопасности, чтобы избежать травм.

    Кошелев указал на риск получения серьезных травм детьми, не знающими техники безопасности и пренебрегающими правилами использования петард и салютов. По его словам, нередки случаи причинения вреда случайным прохожим из-за детских забав с пиротехникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей региона воздержаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого по заказу спецслужб Украины. Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась к членам избиркомов с призывом воздержаться от использования петард, которые могут содержать взрывоопасные вещества, поступающие с Украины. В Нижнем Новгороде на фуд-корте торгового центра подросток получил травму от взорвавшейся петарды, сообщило ГУ МВД по Нижегородской области.

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    31 декабря 2024, 09:27 • Новости дня
    Московский Дед Мороз объяснил, почему малыши его боятся

    Московский Дед Мороз объяснил, почему малыши боятся его при первой встрече

    Tекст: Мария Иванова

    Московский Дед Мороз объяснил, что малыши иногда пугаются его из-за его «неведомого» облика, особенно если видят впервые, и подчеркнул важность подготовки детей родителями к встрече с ним.

    Московский Дед Мороз поделился с РИА «Новости» своими наблюдениями о том, почему маленькие дети иногда пугаются его. Он отметил, что это обычно происходит с теми, кто видит его впервые.

    Для малышей Дед Мороз кажется «неведомым», и здесь важную роль играют родители, которые должны подготовить своих детей к встрече с волшебником, вне зависимости от пола ребенка.

    Дед Мороз подчеркнул, что со своей стороны всегда старается проявлять доброту и искреннее уважение к детям, независимо от их возраста. Он добавил, что в столичную резиденцию к нему порой приходят даже с грудными младенцами, чтобы с ранних лет приучать их к сказочной атмосфере.

    Волшебник считает своей задачей подготовить как детей, так и взрослых к празднованию Нового года, который он называет «самым замечательным праздником». Его цель – создать атмосферу волшебства и радости, чтобы каждый чувствовал особенность этой зимней поры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и лично убедиться в обратном. Тем не менее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение от всероссийского Деда Мороза из-за высокой занятости.

    Между тем научный сотрудник РУДН Артур Давтян рассчитал, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку от пяти до девяти лет в России лишь 0,0095 секунды.

    Письма Деду Морозу, отправленные россиянами через сайт «Почта Мороза», раскрыли желания взрослых и детей: малыши просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.

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    31 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    Московский Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде

    Дед Мороз назвал полезное блюдо из растительных ингредиентов любимым на Новый год

    Tекст: Мария Иванова

    Московский Дед Мороз поделился своими предпочтениями в новогоднем меню, отметив, что его любимыми блюдами являются экологически чистые продукты растительного происхождения.

    В интервью РИА Новости, московский Дед Мороз рассказал о своем любимом новогоднем блюде. Он подчеркнул, что предпочитает растительные продукты и сторонится мясных и рыбных блюд. Дед Мороз отметил важность экологически чистых продуктов и добавил: «Новогоднее блюдо у меня самое любимое – полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт. И считаю, что все должно быть в меру».

    Он также обратил внимание на необходимость избегать переедания сладостями и подчеркнул, что на новогоднем столе должно быть много полезных продуктов. Волшебник считает, что еда должна содержать белки и углеводы, подчеркивая важность сбалансированного питания на праздники.

    «Надо обязательно сделать, чтобы на столе стояли очень хорошие, полезные продукты для организма. Чтобы много было белков, углеводов – ох, какие слова знаю! И чтобы человеку это было на пользу», – добавил Дед Мороз.

    На свой день рождения, который отмечался в ноябре, Дед Мороз получил подарки от детей в виде рисунков и поделок, сделанных своими руками. Однако сам он больше дарил, чем принимал, и главное, чтобы взрослые приводили детей в его резиденцию для общения с ним и с его помощниками.

    В Новый год Дед Мороз планирует встретиться с друзьями. Он отметил, что хотя новогодние праздники длятся у него до марта, времени хватает, чтобы поздравить всех, кто заслужил подарки. «Я просто знаю, кому что подарить», – добавил он.

    Кроме того, Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом, пожелав каждому загадать сокровенное желание, а также здоровья и счастья. По его словам, если человек счастлив, значит, у него все хорошо. Он выразил надежду, что в течение года сможет помогать исполнять желания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский Дед Мороз объяснил, что дети иногда пугаются его из-за необычного вида, особенно если видят впервые, и подчеркнул важность подготовки к встрече с ним.

    Ранее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил скептикам приехать в гости и лично убедиться в его существовании. Однако муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение от всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг из-за высокой занятости и подчеркнул важность сохранения связи с реальностью.

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    31 декабря 2024, 12:26 • Новости дня
    Шаман России пообещал урожайный 2025 год

    Верховный шаман России предсказал высокий урожай в 2025 году

    Tекст: Евгения Караваева

    Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол предсказал, что в 2025 году Россия сможет собрать богатый урожай, а природные катаклизмы обойдут страну стороной.

    Россию в 2025 году ожидает хороший урожай, передает ТАСС прогноз Верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола.

    Глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») заявил, что предстоящий год пройдет без природных катаклизмов и серьезных аварий.

    2025 год будет годом змеи, что символизирует спокойствие и защищенность. «Змея ползет по земле, защищает землю. Поэтому даже, когда, например, в январе - феврале будут морозы, они будут несильными», – сказал шаман. Он также добавил, что год будет благоприятным для урожая, и Россия сможет собрать много зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный шаман Кара-оол Допчун-оол рассказал, что люди традиционно просят у духов на Новый год здоровья, благополучия и мира между народами.

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