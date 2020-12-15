ФСБ пресекла попытку взрыва в Цхинвале

Спецслужбы Южной Осетии при содействии ФСБ России предотвратили попытку взрыва в общественном месте в столице республики Цхинвале, сообщили в Комитете государственной безопасности Южной Осетии.

«В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешней разведки Южной Осетии выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в городе Цхинвале», – приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве подчеркнули, что организатор попытки взрыва задержан. В ходе осмотра домовладения, где он проживает, обнаружены автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальная ракета, металлоискатель, свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.

Отмечается, что КГБ республики продолжает реализовывать комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба заявил, что с начала 2020 года в России предотвратили 41 террористический акт и 20 других преступлений террористической направленности.