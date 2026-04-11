    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
    Тактаров сравнил Россию и США
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета
    Путин поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли
    США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России
    Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    11 апреля 2026, 01:40 • Новости дня

    WSJ: Трамп пообещал массовое помилование сотрудникам перед уходом с поста

    Tекст: Катерина Туманова

    На недавней встрече президент США Дональд Трамп заявил, что помилует тех, кто находился в пределах 200 футов (60 м) от Овального кабинета, сообщают источники WSJ, знакомые с ситуацией.

    По словам людей, слышавших слова президента США Трампа, он неоднократно обещал своим высокопоставленным чиновникам администрации помилование перед уходом с должности, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Я помилую всех, кто находился в пределах 200 футов от Овального кабинета», – сказал Трамп на недавней встрече.

    По словам людей, знакомых с этой репликой, она вызвала смех у присутствующих. К тому же этот радиус, похоже, расширяется по мере того, как президент повторяет эту фразу, пишет газета.

    Другой человек, встречавшийся с Трампом ранее в этом году, сказал, что президент пошутил о помиловании любого, кто приблизился к нему ближе чем на три метра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года американский лидер отправил помилованных Байденом в тюрьму особого режима, но помиловал соучредителя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао.


    8 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана

    Эксперт Дудаков: Трамп постарается избежать возобновления войны с Ираном

    Tекст: Олег Исайченко

    Двухнедельное перемирие США и Ирана, а также старт переговоров на основе иранского плана из 10 пунктов означает победу Тегерана в этом противостоянии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума иранской стороне согласился на временное прекращение огня.

    «Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.

    «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.

    «Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.

    «Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    9 апреля 2026, 12:14 • Новости дня
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    Эксперт Дудаков: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг конфликта с Ираном вынуждает главу Белого дома Дональда Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы о сокращении американского присутствия в Европе беспочвенны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о недовольстве американского лидера европейскими членами альянса.

    «Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.

    «Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.

    «В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».

    Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.

    Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.

    Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

    Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону. Газета ВЗГЛЯД объясняла, за счет чего Тегеран выдержал натиск США и Израиля.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    Экономист Юшков: Быстрого возвращения нефти к 60 долларам за баррель ждать не стоит

    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив. Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив. Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    9 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Рютте передал странам НАТО требования Трампа по Ормузскому проливу
    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент в ближайшие дни намерен получить от союзников конкретные обязательства по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

    Генсек НАТО Марк Рютте сообщил властям нескольких государств о планах президента США Дональда Трампа услышать от них конкретные обязательства по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По данным европейских дипломатов, Рютте лично уведомил ряд столиц о просьбе Трампа в ближайшие дни обозначить свою позицию относительно участия в миссиях по безопасности стратегически важного региона.

    В сообщении Reuters отмечается, что США ожидают более ясной поддержки со стороны союзников по НАТО для защиты морских путей в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, риторика главы Белого дома в отношении альянса после начала операции в Иране ожесточилась.

    Президент США пояснил, что причиной такого отношения к НАТО стало нежелание союзников по блоку поддерживать Вашингтон в конфликте с Тегераном.

    Американский лидер заявил, что НАТО уже отказалось помогать США и снова поступит так же в будущем.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил после встречи в Белом доме, что президент США явно разочарован партнерами по НАТО.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    Bloomberg: Разногласия с Нетаньяху угрожают загнать Трампа в угол на переговорах с Ираном

    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    8 апреля 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Перемирие с Ираном не разрешило основные противоречия
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объявленное президентом США временное перемирие с Ираном, прозвучавшее после его угроз уничтожить ближневосточную страну, не исчерпало основные разногласия между сторонами, пишут американские СМИ.

    Утром во вторник Дональд Трамп выступил с жестким ультиматумом к Ирану: открыть Ормузский пролив до вечера, он также пригрозил уничтожить это государство. Однако спустя 10 с лишним часов он отказался от угроз, заявив о двухнедельном перемирии, пишет New York Times.

    Он позволил возобновить частичные поставки нефти и других товаров через Ормузский пролив.

    Тактика главы Белого дома, основанная на резком обострении риторики и максималистских требованиях, принесла ему краткосрочную победу – рынки отреагировали снижением паники, а мировая экономика получила шанс на стабилизацию.

    Однако, как отмечает издание, ни один из коренных конфликтов не был разрешен: ядерные материалы Ирана остались в стране, а контроль над проливом теперь официально закреплен за иранскими военными.

    Государства Персидского залива и союзники США оказались уязвимы перед иранскими ударами по инфраструктуре, а цены на топливо продолжают расти. Во внутренней политике Трамп столкнулся с критикой за отход от прежних обещаний не втягивать Америку в новые ближневосточные войны.

    На переговорах Иран предложил свой план из 10 пунктов, который предполагает вывод американских войск из региона, снятие санкций и признание права Ирана на обогащение урана.

    По мнению экспертов, разрыв между позициями сторон настолько велик, что достижение окончательного мирного соглашения может занять годы. Уже сейчас звучат опасения, что итоговая договоренность может оказаться хуже довоенного положения.

    Также СМИ сообщали, что в Пакистане в пятницу должен пройти первый раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

    Военный эксперт Лямин: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана
    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос распространения режима прекращения огня на Ливан – один из ключевых для Ирана. Если на предстоящих переговорах Тегерану не удастся настоять на прекращении Израилем боевых действий на этом участке, то, вероятно, перемирие развалится еще до истечения двух недель, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее Джей Ди Вэнс заявил о «недопонимании» между США и Ираном по вопросу Ливана.

    «О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан – посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, заявление американского вице-президента о том, что США изначально не включали Ливан в уравнение перемирия, выглядит довольно странно.

    Собеседник предположил несколько версий причин возникновения якобы «недопонимания» между сторонами. Первая – так называемый, «сломанный телефон». «Может быть, Исламабад не совсем верно трактовал исходные сообщения», – допустил Лямин.

    «Впрочем, может быть и такое, что США сначала согласились с идеей распространения режима прекращения огня на Ливан, но потом не смогли договориться с Израилем. В итоге Белый дом «дал заднюю» и попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Либо между Вашингтоном и Тель-Авивом все же была договоренность по прекращению атак на ливанскую территорию, но еврейское государство, оставшееся недовольным условиями перемирия, сыграло на их срыв», – детализировал аналитик.

    Он упомянул, что Израиль ранее неоднократно действовал не так, как того хотели Штаты. Но несмотря на это американская администрация все равно прикрывала израильского союзника и оправдывала его действия, отметил Лямин. «Быть может, сейчас мы наблюдаем что-то из этой серии», – добавил спикер. Как бы то ни было, продолжающиеся удары по Ливану оказывает сильное давление на иранское руководство.

    «Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» после начала американо-израильской операции выступило в поддержку Ирана. Сейчас иранцы на улицах выступают с лозунгами «не оставим союзников», да и в силовом блоке страны сильны воинственные настроения», – пояснил Лямин. По его оценкам, сложно спрогнозировать, удастся ли Тегерану в ходе предстоящих переговоров настоять на прекращении Израилем боевых действий против Ливана на время перемирия.

    «Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», – сказал эксперт. Впрочем, оговорился он, между сторонами конфликта сохраняется столько разногласий – помимо Ливана – что перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель».

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами США и Ирана произошло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. По его словам, Вашингтон не соглашался на это. «Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», – сказал Вэнс.

    Вице-президент уточнил позицию Штатов: она заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и американских союзников, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он добавил, что еврейское государство «предложило, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».

    Между тем, действия Израиля привели к гибели более 250 человек – все они стали жертвами израильских ударов. Ранения получили 1165 человек, сообщало ливанское главное управление гражданской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан.

    О том, что Ливан необходимо включить в соглашение о перемирии между США и Ираном, заявила и глава МИД Британии Иветт Купер. «Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт», – приводит ее заявление Bloomberg. Вместе с тем, как пишет The New York Times, разногласия по Ливану грозят развалить перемирие.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Собеседник агентства отметил, США согласились на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, совершил «жестокие нападения, явно нарушая режим прекращения огня». «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!», – сказал он.

    9 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Рютте признал разочарование Трампа союзниками по НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп явно разочарован партнерами по НАТО, заявил после встречи в Белом доме генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

    Озвучивая свою оценку отношения Трампа к союзникам, Рютте заявил: «Явно разочарован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Рютте подчеркнул, что смог указать американскому президенту на полезность большинства европейских стран в плане баз, логистики и перелетов, а также подчеркнул их приверженность обязательствам, передает ТАСС.

    Генсек НАТО также согласился с тем, что некоторые страны альянса провалили тест США, когда отказались поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном. «Но большинство европейских стран сделало то, что обещало ранее в подобных случаях, и мы обсудили это сегодня», – заявил Рютте.

    Рютте не дал прямого ответа на вопрос о том, что США, вероятно, могут «наказать» отдельные страны Североатлантического альянса в связи с недостаточной поддержкой ими американской военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США проведет встречу с Рютте, на которой рассмотрит возможность выхода Соединенных Штатов из альянса. Левитт заявила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.

    9 апреля 2026, 10:21 • Новости дня
    WP: Трамп отложил противостояние с НАТО
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не стал объявлять о выходе страны из НАТО после встречи с генсеком альянса Марком Рютте, но вновь раскритиковал союзников за отказ участвовать в военных действиях против Ирана.

    Американский президент, давно скептически относящийся к НАТО, в последние недели выразил особое недовольство тем, что члены альянса отказались присоединиться к США и Израилю в войне против Ирана.

    Как передает The Washington Post, перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме обсуждалась возможность выхода США из альянса, однако после переговоров американский президент в соцсетях ограничился лишь критикой в адрес НАТО.

    Он написал: «НАТО не было там, когда они были нужны, и не будут, если понадобятся снова». При этом Трамп заявил, что европейские союзники провалили его «тест» на готовность поддержать США в военной операции. Несмотря на угрозы пересмотреть отношения с НАТО, формального решения о выходе объявлено не было.

    Генсек альянса Марк Рютте в интервью каналу CNN отметил, что большинство европейских стран оказывали поддержку США в логистике и размещении, но признал разочарование Трампа. Он также уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном выходе США из альянса, назвав встречу «откровенной».

    Планы возможного выхода США из НАТО сталкиваются с юридическими ограничениями: для этого требуется одобрение двух третей Сената или отдельный законопроект Конгресса. Такие меры были введены в 2023 году в ответ на опасения по поводу намерений Трампа. На фоне напряженности Трамп также напомнил о неудачной попытке приобрести Гренландию у Дании, что также испортило отношения с европейскими странами.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт перед встречей заявила, что вопрос выхода из альянса действительно обсуждается президентом и может обсуждаться с Рютте. НАТО, в свою очередь, напомнили, что альянс создан для коллективной обороны, а не для поддержки стран-участников в агрессивных действиях против третьих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил уверенность в отказе НАТО помогать Вашингтону в будущем.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками.

    Белый дом анонсировал планы главы государства обсудить возможность выхода Соединенных Штатов из военно-политического блока.

    8 апреля 2026, 08:48 • Новости дня
    В Иране подсчитали годовой доход от платы за проход через Ормузский пролив

    Иран намерен ежегодно получать за проход через Ормузский пролив 64 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Введение пошлины для проходящих через Ормузский пролив судов может принести иранской экономике около 64 млрд долларов в год, заявил глава отдела политической информации иранской гостелерадиокомпании IRIB Хасан Абедини.

    Иран при установлении пошлины в 2 млн долларов за проход танкера через Ормузский пролив сможет ежегодно получать 64 млрд долларов, сказал Абедини, передает РИА «Новости».

    По его словам, Ормузский пролив превратился в «естественный коридор», над которым Иран будет осуществлять «умное управление».

    «Весь мир согласился с этим», – добавил он.

    По его словам, в прошлом году через пролив прошло 32 тыс. судов. Если взимать с каждого из них по 2 млн долларов, сумма составит около 64 млрд долларов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США помогут разобраться со скоплением судов в Ормузском проливе.

    Трамп заявил о перемирии с Ираном и сообщил, что Тегеран одобрил открытие Ормузского пролива. Иран объявил о своей победе над США.

    9 апреля 2026, 03:16 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в новом отказе НАТО помогать США

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО уже отказалось помогать США и снова поступит так же в будущем, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил: «НАТО не было там, когда она нам была нужна, и ее не будет там, если она снова нам понадобится». Он напомнил про Гренландию – «этот большой, плохо управляемый кусок льда», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, риторика главы Белого дома в отношении альянса после начала операции в Иране заметно ожесточилась. Президент США пояснил, что причиной такого отношения к НАТО стало нежелание союзников по блоку поддерживать Вашингтон в конфликте с Тегераном.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил, что Трамп явно разочарован партнерами по НАТО после встречи в Белом доме.

    Трамп на днях заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО.«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: »Пока, пока«», – сказал Трамп.

    Ранее между США и Европой обострились противоречия вокруг Гренландии. Сообщалось, что Белый дом, по данным прессы, даже готовил план захвата острова.

    8 апреля 2026, 15:00 • Новости дня
    Трамп пообещал сотрудничество США с Ираном после смены режима

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к тесному взаимодействию с Ираном после смены режима, назвав процесс «очень продуктивным».

    Соответствующее заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, пережил очень продуктивную смену режима!» – написал он.

    По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены работать с Ираном, чтобы прекратить обогащение урана и обеспечить выемку и удаление «ядерной пыли», которую, как он заявляет, тщательно отслеживают американские спутники.

    Трамп также сообщил, что стороны ведут переговоры о снижении тарифов и санкций для Ирана, и многие из 15 пунктов соглашения уже согласованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что достигнутое с США перемирие учитывает принципы, обозначенные Тегераном.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие для одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана.

    Россия приветствует решение США и Ирана отказаться от вооруженной эскалации.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

