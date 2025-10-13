Трамп отправил помилованных Байденом в тюрьму особого режима

Tекст: Алексей Дегтярев

Эти 37 человек были осуждены за особо тяжкие преступления, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

Их вновь отправили в тюрьму строгого режима ADX Florence в штате Колорадо.

В ADX Florence осужденные большую часть времени проводят в одиночных камерах, практически полностью изолированы от общения и внешнего мира. Это учреждение считается самой суровой тюрьмой Соединенных Штатов.

В качестве мотивации своих действий Трамп заявил, что желает «самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, катиться в ад».

Напомним, Байден в последние часы своего президентства в заранее помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. Также он помиловал своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов.