Анонсирована встреча делегации Ирана с премьером Пакистана перед переговорами с США

Tasnim: Делегация Ирана встретится с премьером Пакистана перед переговорами с США
В преддверии субботнего диалога с представителями США высокопоставленная миссия из Тегерана проведет предварительные консультации с главой пакистанского правительства, передает агентство Tasnim.
Встреча иранской делегации с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом состоится в Исламабаде перед началом диалога с американскими дипломатами, передает РИА «Новости.
По данным агентства Tasnim, мероприятие назначено на 11.00 по московскому времени».
«Сегодня в 13 часов состоится встреча иранской делегации с премьер-министром Пакистана», – говорится в публикации издания. Ожидается, что переговоры между США и Ираном пройдут в субботу при посредничестве Исламабада, стремящегося к установлению устойчивого мира на Ближнем Востоке.
Иранскую сторону на переговорах представляет председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В состав делегации также вошли министр иностранных дел Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация во главе с Мохаммадом Багером Галибафом прибыла в Исламабад для участия в переговорах.
При этом спикер парламента Ирана выразил недоверие к американской стороне.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил участие страны в предстоящем диалоге с США.