Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.7 комментариев
Спикер парламента Ирана предупредил США перед переговорами
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, который прибыла в Пакистан для переговоров с США, напомнил, что опыт переговоров с американцами всегда заканчивался провалом и нарушением договоренностей, так что Тегеран имеет благие намерения, но не доверяет Вашингтону.
«К сожалению, наш опыт переговоров с американцами всегда заканчивался провалом и нарушением договоренностей. Дважды менее чем за год, в разгар переговоров, несмотря на благие намерения иранской стороны, они напали на нас и совершили многочисленные военные преступления», – приводит агентство Tasnim слова Галибафа.
Спикер парламента Ирана подчеркнул: у нас благие намерения, но мы не доверяем им. На предстоящих переговорах, отметил он, если американская сторона будет готова заключить реальное соглашение и учесть права иранского народа, США увидят готовность Ирана заключить сделку.
«Но в нынешней войне мы показали им, что если они хотят использовать переговоры для проведения показухи и обмана, мы будем отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», – заключил он.
Напомним, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана. МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации из Ирана.