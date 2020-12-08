ФСБ назвала число предотвращенных в 2020 году терактов

С начала 2020 года в России предотвратили 41 террористический акт и 20 других преступлений террористической направленности, заявил директор ФСБ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.

Бортников в ходе заседания сообщил, что в 2020 году не допущено совершения террористических актов, а на стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт, говорится в сообщении на сайте НАК.

«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия», – добавили в комитете.

С начала года в стране также разоблачили 55 законспирированных ячеек международных террористов, не допущен въезд 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Также при взаимодействии с Роскомнадзором и правоохранительными органами удалось ограничить доступ к 66,5 тыс. материалов террористического содержания и пресечь деятельность 110 иностранных граждан, осуществлявших их распространение в Сети.

«Росфинмониторингом заблокированы финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности на общую сумму свыше 57 млн рублей», – указали в НАК.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в конце октября сообщал, что в Центральном федеральном округе за 2020 год предотвратили пять терактов. В ноябре НАК сообщал, что на Северном Кавказе правоохранители предотвратили 15 террористических актов.