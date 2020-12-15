Авиаэксперт оценил решение Аэрофлота отсаживать пассажиров без масок на отдельные места

Авиакомпания имеет полное право поменять место пассажиру, если он за него дополнительно не доплачивал. Но само решение пересаживать людей из-за отказа носить маску во время полета, как это хочет делать Аэрофлот, может усугубить изначально спровоцированную пассажиром конфликтную ситуацию, заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров.

Пресс-секретарь Аэрофлота Юлия Спивакова сообщила, что компания намерена отсаживать на специально выделенные места тех пассажиров, которые отказываются носить медицинскую маску во время полета. Она также пояснила, что за границей это обычная практика, которая является «вынужденной мерой».

«Если человек не хочет подчиняться правилам и надевать маску, то не факт, что он согласится пересесть. И я боюсь, что эта мера просто не будет действовать, потому что такими пассажирами являются обычно люди, которые намеренно идут на конфликт. То есть с ними, скорее всего, придется разбираться только с полицией», – говорит Гусаров.

Он объясняет, что несоблюдение общих правил (отказ во время полета носить маску), это в первую очередь нарушение прав других пассажиров, поскольку так появляется угроза их здоровью.

Напомним, что в мае Росавиация и Роспотребнадзор представили рекомендации, согласно которым на борту самолета следует находиться в маске и перчатках. После этого в Аэрофлоте сообщили, что обяжут своих пассажиров находиться в средствах защиты на протяжении всего полета.

«Это изначально конфликтная ситуация. Это правила и их просто нужно выполнять. И вообще человек, который приобретает билет, заведомо соглашается со всеми условиями перевозки», – считает собеседник.

При этом эксперт подчеркивает, что авиакомпания имеет полное право поменять пассажиру место в салоне самолета без причины, если только он не платил за него дополнительную сумму. Также Гусаров отметил, что согласно правилам, нельзя далеко рассаживать взрослого с ребенком, но именно в таком случае можно было бы пересадить обоих пассажиров.

В сентябре несколько крупных зарубежных компаний заявили, что не будут пускать на борт самолета людей в масках или респираторах с клапаном, так как через него наружу выходит воздух без очистки, а это небезопасно для других пассажиров.