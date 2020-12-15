Аэрофлот решил отсаживать пассажиров без масок

Компания Аэрофлот планирует отсаживать на специально выделенные места авиапассажиров, отказавшихся надеть медицинскую маску, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому, для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытая дверей, предусмотрены выделенные места. Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту», – цитирует ТАСС Спивакову.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в условиях пандемии маску следует носить внутри и вне помещений, включая магазины, школы и коллективные рабочие места, если нет возможности для соблюдения физической дистанции как минимум в один метр.

За минувшие сутки в России выявлено 26 тыс. 689 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев заболевания.