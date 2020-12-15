В России за сутки выявили 26,6 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5181 (19,4%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5418, Санкт-Петербурге – 3765, Московской области – 1392.

Всего в стране выявлено 2 707 945 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 149 610 человек, из них 24 813 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 577 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 47 813 человек.

Накануне, 14 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27 328. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 639.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.