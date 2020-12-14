В России за сутки выявили 27,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 27 328 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5163 (18,9%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5874, Санкт-Петербурге – 3771, Московской области – 1484.

Всего в стране выявлено 2 681 256 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 124 797 человек, из них 18 562 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 450 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 47 391 человек.

Накануне, 13 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 080. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 752.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.