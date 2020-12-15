Стало известно об отказе Сафронова от сделки со следствием

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием в самом начале его уголовного преследования, заявил его адвокат Иван Павлов.

Павлов сообщил, что «в самом начале уголовного преследования Сафронову в устной форме было сделано предложение о сделке со следствием», однако «обвиняемый его отверг и последовательно отказывался признавать вину», передает ТАСС.

«После этого ему не делали подобных предложений в присутствии адвокатов, а, согласно закону, без присутствия защитника заключать сделку со следствием незаконно. Появившуюся информацию в СМИ на этот счет я считаю вбросом», – добавил адвокат.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки».

Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге.

Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.