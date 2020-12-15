В Минпромторге не увидели предпосылок для дальнейшего роста цен на базовые продукты

Предпосылок для роста цен на социально значимые продукты питания после фиксации стоимости отдельных товаров нет, заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

«Наша задача – внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но и предпосылок для этого никаких нет», – передает его слова ТАСС.

Евтухов отметил, что предпосылок для стремительного роста цен на эти группы товаров не было и раньше, поскольку Минсельхоз оказывает существенную финансовую поддержку производителям продуктов питания.

«Эти меры все [по сдерживанию цен] – долгосрочные, за исключением фиксации цен на три базовых продукта (сахар, муку, подсолнечное масло)», – сказал замглавы ведомства.

9 декабря, президент Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав за неделю принять меры для прекращения их роста. Президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказали о принятых мерах для стабилизации цен.