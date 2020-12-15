Для российского миллиардера построили крупнейшую яхту

Владелец «Северстали», российский миллиардер Алексей Мордашов получит в начале 2021 года дорогостоящую 142-метровую яхту Nord, которую для него построили на немецкой верфи Lurssen.

Судно миллиардера станет одним из крупнейших в мире в своем классе. Яхта Мордашова займет десятое место в мировом рейтинге после яхты «A+», принадлежащей королевской семье Абу-Даби, и четвертое в российском рейтинге после Eclipse Романа Абрамовича, Dilbar Алишера Усманова и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко, сообщил Forbes со ссылкой на источники на яхтенном рынке.

Эксперты считают, что строительство суперъяхты могло обойтись бизнесмену в 300-500 млн долларов. Отмечается, что Nord сможет принять до 36 гостей в 20 каютах, у нее шесть палуб, одна из которых техническая. Среди особенностей – большой бассейн, джакузи на солнечной террасе, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, зона для барбекю, гараж для тендеров и две вертолетные площадки. Дизайн судна разрабатывала всемирно известная венецианская студия Nuvolari & Lenard.

Как отмечает издание, название яхты несколько раз меняли, сначала она называлась Redwood, затем OPUS, а в итоге была переименована в Nord («Север»). Последнее название перекликается с названием компании миллиардера – «Северсталь». По данным источника, буквы на носу судна менялись ночью. Фотографии этого процесса позднее опубликовал в своем Instagram немецкий яхтенный фотограф.

Ранее сообщалось, что по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года выросло на 486 млн долларов из-за активного роста на мировых фондовых рынках. Четвертое место в рейтинге разбогатевших занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на 457 млн долларов – до 20,4 млрд.