Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 486 млн долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года выросло на 486 млн долларов из-за активного роста на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Наибольшие потери зафиксированы у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, находящегося на седьмой строчке – его состояние с начала года упало на 5,67 млрд долларов и составило 16,6 млрд. Также снизилось состояние Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре»: он потерял с начала года 2,97 млрд долларов, его состояние составляет 15,2 млрд долларов. Тимченко замыкает топ-10, передает РИА «Новости».

Кроме того, состояние находящегося на второй строчке совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона снизилось на 1,53 млрд долларов, до 23 млрд.

Богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года также несколько сократилось – на 409 млн долларов, до 27,6 млрд. Богатство основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина выросло с начала года на 775 млн долларов, до 22,2 млрд.

Четвертое место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на 457 млн долларов – до 20,4 млрд. Пятое и шестое место сохранили за собой Алишер Усманов и Роман Абрамович – их капитал с начала года составляет 19,4 млрд долларов (рост на 2,79 млрд) и 17,1 млрд долларов (рост на 705 млн) соответственно.

Ранее сообщалось, что богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос потерял 6,8 млрд долларов, а в общей сложности состояние первой десятки мировых миллиардеров за 29 октября упало на 37,36 млрд долларов после обвала на мировых фондовых биржах.