Джефф Безос потерял почти 7 млрд долларов за день

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29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Россияне распробовали новый способ большого заработка

К биржевым профессионалам в последнее время в России все больше присоединяются любители ZEUS/ZUMA/ТАСС
Резкий рост популярности переживает сегодня в России структура, которая до последнего времени увлекала только профессионалов и спекулянтов: фондовая биржа. Миллионы простых россиян бросились скупать акции и другие ценные бумаги. С чем связана эта тенденция, насколько рискованны подобные инвестиции и с помощью каких правил можно увеличить вероятность заработать выше инфляции? Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
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Гибель мирных жителей бьет по репутации Армении и Азербайджана

По версии Азербайджана, в результате армянского удара по Барде погиб 21 мирный житель, около 70 ранены Алексей Куденко/РИА Новости
Даже сами бакинские политики признавали, что международное общественное мнение, да во многом и российское, в споре за Карабах традиционно сочувствовало Еревану. Но такой расклад, похоже, удалось поколебать ракетам «Смерч», упавшим на жилые кварталы азербайджанской Барды. Бомбежку, в которой погиб 21 горожанин, осудил даже генсек ООН. Ереван, в свою очередь, заявил об ударе Азербайджана по роддому Степанакерта. Удается ли враждующим странам вести войну по правилам? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...

Вашингтонское болото превратилось в помойку

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. А потом – раз – и член Верховного суда. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Трамп предложил косовский рецепт для карабахской кухни

Иса Джавадов, Историк, востоковед
Трамп перед выборами предложил кое-что армянской диаспоре для решения карабахской проблемы. Предложение заманчивое, но серьезность намерений американской стороны покажет только женевская встреча в формате «3+2» (США, Россия, Франция, Азербайджан, Армения) 29 октября. Подробности...
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Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

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  • Не изменились
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    Джефф Безос потерял почти 7 млрд долларов за день

    29 октября 2020, 12:49

    Текст: Наталья Ануфриева

    Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 млрд долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день упало на 37,36 млрд долларов после обвала на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

    Сильные потери понесли также основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск – 5,75 мдрд и 4,24 млрд долларов соответственно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Цукерберг и Маск занимают четвертую и третью строчки в рейтинге миллиардеров BBI. На второй строчке находится основатель Microsoft Билл Гейтс, он пострадал не так сильно: за день его состояние упало «всего» на 2,3 млрд долларов.

    В то же время, как сообщает журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день упало на 34 млрд долларов.

    По оценкам издания, Цукерберг выбыл из числа людей с состоянием больше 100 млрд долларов, а инвестор Уоррен Баффет упал на седьмое место в списке богатейших людей мира, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани.

    Первая десятка мировых миллиардеров Forbes состоит в основном из американцев, только две позиции занимают граждане других стран – владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.

    Падение состояния миллиардеров объясняется паническими распродажами на мировых фондовых рынках, включая Уолл-стрит, на фоне второй волны пандемии. Например, американские фондовые индексы упали в пределах 4%.

    Ранее сообщалось, что Маск стал богаче Цукерберга, а бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в мире.


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