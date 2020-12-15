Россия и Китай продлили соглашение об обмене данными о пусках баллистических ракет

Продолжение обмена данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между России и Китаем будет способствовать стабильности в регионе с учетом развертывания компонентов глобальной ПРО США, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу после подписания соответствующего протокола соглашения.

Соглашение между странами об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей вступило в силу 16 декабря 2010 года, срок действия – 10 лет с возможностью продления.

«Продолжение обмена данными будет способствовать равноправному сотрудничеству России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно важно, когда фактически уничтожена система контроля над вооружениями, продолжается развёртывание компонентов глобальной ПРО США, декларируются намерения разместить в регионе новые ракеты средней и меньшей дальности американского производства», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Он подчеркнул, что «в этих условиях востребованы совместные шаги России и Китая по недопущению инцидентов в ходе военной деятельности и предотвращению попыток втянуть два государства в гонку вооружений».

«Намерены и дальше наращивать координацию между военными ведомствами двух стран, совершенствовать механизмы военного сотрудничества», – добавил он.

Шойгу уточнил, что речь идет о новом десятилетнем сроке. «Получил из Пекина подписанные вами экземпляры протокола о продлении соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Готов подписать протокол о продлении действия этого соглашения на очередной десятилетний период», – сказал он.

По словам министра обороны Китая Вэй Фэнхэ, он подписал эти документы в начале декабря.

Шойгу поставил подпись под протоколом и показал документ своему собеседнику. Он также отметил, что сегодня использование видеосвязи стало привычным способом проведения переговоров.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхе заявил, что продление соглашения об обмене данными о пусках баллистических ракет – пример образцовых отношений между державами.

При этом он напомнил, что «некоторые крупные державы» выходят из международных договоров – очевидно, речь о США, которые вышли из ДРСМД и до сих пор не решили, продлевать ли СНВ-III.

«В мировой обстановке все больше намечается нестабильности и неопределенности... Подписание протокола о продлении соглашения между Китаем и Россией является не только важной мерой доверия и транспарентности между нашими странами, а также служит примером обеспечения глобальной стратегической стабильности и создания образцовых отношений между крупными державами», – сказал Вэй Фэнхэ на встрече с Шойгу по видеосвязи.

По его словам, совместные действия России и Китая «внесли положительный вклад в процесс международного контроля над вооружением и в обеспечение мира и стабильности в мире, и в регионе».

По словам Вэй Фэнхэ, российско-китайские отношения развиваются на высоком уровне и для дальнейшего развития отношений «нет никаких ограничений».

Китай, отметил он, готов и дальше поддерживать тесные связи с Россией.

Шойгу рассказал также, что за уходящий год дважды встречался с коллегой из Китая Вэй Фэнхэ несмотря на пандемию.

«Переговоры подтвердили ваше пристальное внимание к вопросам развития военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. В этой работе особое значение уделяется совершенствованию нормативной базы», – заявил Шойгу.

По его словам, подписанное в 2009 году межправительственное соглашение между Россией и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей доказало эффективность.

«Уведомления о пусках вблизи российско-китайской границы позволили расширить рамки предсказуемости в военной сфере», – отметил Шойгу.