В Кремле опровергли введение жесткого карантина на новогодние праздники в России

В России не будут вводить жесткий карантин на новогодние праздники по примеру стран Запада, этот вопрос не рассматривался, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не так», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о введении новых ограничений во время праздников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогодние праздники в столице не будут вводиться ограничения на встречи и комендантские часы. Также власти Москвы не будут вводить ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны.

В Северной столице сообщили, что сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.