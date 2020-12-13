Собянин заявил, что гостиницы Москвы почти наполовину заполнены

Гостиницы Москвы, несмотря на ограничения из-за коронавируса, заполнены примерно на 50%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для иностранцев действуют страновые ограничения. Тем не менее гостиницы в Москве работают, внутрирегиональные перетоки очень большие, сегодня нельзя сказать, что гостиницы пустуют, они заполнены где-то процентов на 50», – сказал Собянин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1». По его словам, иностранных туристов в Москве практически нет, передает ТАСС.

Мэр столицы отметил, что власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники. «Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

Ранее мэр сообщал, что в Москве на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу. Также Собянин пояснил, что власти не собираются ограничивать работу метро.