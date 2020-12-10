Власти Москвы не планируют новых ограничений по COVID-19 на праздники

В Москве на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дополнительных ограничений [в новогодние праздники] мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не планируем. Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких специальных массовых мероприятий мы там устраивать не собираемся», – заявил глава города в эфире «России 24», передает ТАСС.

Мэр пояснил, что льготы на проезд, действие которых приостановили из-за пандемии, пока не планируется восстанавливать. Это связано с тем, что «в любые праздники и будние дни группы риска должны находиться дома, в домашнем кругу».

Он отметил, что льготные проездные студентов медицинских вузов и волонтеров не заблокировали.

Также Собянин пояснил, что власти не собираются ограничивать работу метро. «Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, я имею в виду, в первую очередь, метро и МЦК. Мы не хотим, чтобы передвижение по городу сконцентрировалось в какие-то предновогодние часы, хотим, чтобы оно было более разряженное и плавное по всему периоду новогодних праздников», – сказал градоначальник.

Поликлиники города в праздники будут работать в усиленном режиме, также на этот период усилят работу социальных служб, волонтеров, и коммунальщиков. «Все будем работать как обычно в праздники для горожан. Для городских служб это дополнительная работа, такой она будет и в этот раз», – пояснил Собянин.

Он призвал всех пожилых жителей столицы оставаться дома на праздники. «Лучше побыть в семейном кругу, но не рисковать», – добавил мэр.

По мнению Собянина, пожилые горожане перед Новым годом нередко проявляют «лишнюю активность». «Их стало больше в магазинах, торговых центрах, и мы видим рост доли заболевших среди старшего поколения, а это значит рост и госпитализации, рост тяжелых случаев и в том числе смертей», – сказал Собянин.

Ранее Собянин дополнительно выделил из городского бюджета 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от COVID-19 для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому.