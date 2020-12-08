Собянин выделил дополнительные 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно выделил 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от коронавируса, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«На закупку лекарственных препаратов для лечения Covid-19 из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 млрд рублей. Постановление по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что закупленные в рамках данного решения препараты предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошлые выходные в столице привились от коронавируса порядка 2 тыс. человек, в ближайшей перспективе вакцину от COVID-19 могут получить до 6-7 млн жителей столицы. В целом вся система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, констатировал мэр. В регионах, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, прививать желающих начнут в конце недели.