Жириновского переизбрали председателем ЛДПР

Делегаты, участвующие в съезде Либерально-демократической партии, переизбрали Владимира Жириновского председателем партии.

В ходе итогового съезда на этот пост только его кандидатура, и 80 делегатов проголосовали за Жириновского единогласно, передает ТАСС.

Очередной 32-й съезд ЛДПР проходит в понедельник в Институте мировых цивилизаций.

Жириновский в 1989 году возглавил инициативную группу по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС, с 1992 года - ЛДПР – Либерально-демократическая партия России). На учредительном съезде ЛДПСС, состоявшемся в Москве 31 марта 1990 года, он был избран председателем партии и с тех пор является бессменным руководителем ЛДПР.