Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открылась в Подмосковье

Жители Московской области с понедельника могут записаться на вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«С понедельника, сегодняшнего числа, будет открыто электронное расписание кабинета вакцинации для желающих жителей прийти и пройти вакцинацию от COVID-19», – передает ТАСС слова Стригунковой в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Около половины регионов России уже получили партии вакцины «Спутник V», поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более двух миллионов получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет, заявил глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным. Причем это справедливо не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.