Басков рассказал, почему попросил у государства МРОТ

Певец Николай Басков рассказал, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству.

По словам артиста, он уже давно «вскрыл кубышку» со сбережениями.

«Представляете, у нас нету концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети», – заявил Басков в эфире НТВ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские власти в данный момент не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры: съемки и работа театров не запрещены.

В конце мая продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. В свою очередь певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в соцсети Instagram заявила, что Шнуров якобы потребовал помощи шоу-бизнесу. В ответ Шнуров написал: «Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку (продюсеру Иосифу Пригожину), серьезная, может быть, даже медицинская». После критики в адрес Валерии Пригожин посоветовал музыканту Шнурову обратиться за помощью к психиатрам.