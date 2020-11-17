Путин заявил о возможном производстве вакцины «Спутник V» в Китае и Индии Шойгу озвучил возможности Плесецка по запуску «Ангары» В Кремле высказались о мерах поддержки артистов и деятелей культуры 17 ноября 2020, 14:27 Текст: Наталья Ануфриева

Российские власти в данный момент не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры: съемки и работа театров не запрещены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, что «каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается», передает РИА «Новости». «Съемки телевизионные и киносъемки не останавливаются. Они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями. К сожалению, они неминуемы сейчас, в условиях свирепствующей пандемии. Это та ситуация, которая есть», – пояснил он. Ранее президент России Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку театрам на фоне коронавируса.

