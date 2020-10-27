Путин пообещал дополнительную поддержку театрам

Правительство рассматривает дополнительные меры поддержки для театров в период пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин.

«Естественно, мы думаем о том, что сделать дополнительно для той сферы, работу которой мы сегодня обсуждаем», – сказал Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что руководство страны будет делать все, чтобы учреждения культуры продолжали работать, несмотря на распространение инфекции.

Глава государства прокомментировал высказывание актера Владимира Машкова о том, что сейчас заполняемость театров составляет не более чем 50%. «Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать все для того, чтобы учреждения культуры работали», – ответил президент артисту.

Также в ходе заседания президент сообщил, что правительство выделит более 8 млрд рублей для музыкальных школ и школ искусств по национальному проекту «Культура».